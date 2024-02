– Det er for tidlig å si at kronen blir liggende her

06.02.2023 Kronefallet de siste årene er markant og samtidig forsøker markedene å finne ut av hvor rentenivået skal ligge. Rente- og valutaanalytiker Remy Bilsback i Sparebanken Vest mener det er for tidlig å konkludere med at kronen aldri reiser seg igjen. Vi diskuterer trender i markedet med han og aksjekommentator Karl Johan Molnes.