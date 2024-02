Prisene i Kina faller med med den raskeste hastigheten på 15 år viser tall fra januar. Kinas offisielle konsumpris falt med 0,8 prosent i januar, skriver Financial Times.

Dette var den fjerde måneden på rad med prisnedgang på årsbasis, og det største prisfallet siden 2009, viser tall for myndighetene.

Prisfallet er brattere enn det som var prognosen i en Reuters-undersøkelse blant analytikere, som viste en nedgang på 0,5 prosent. I desember falt konsumprisen med 0,3 prosent.

BEKYMRET: Professor Eswar Prasad ved Cornell University. Foto: Bloomberg

Dette er imidlertid ikke det eneste problemet Kina sliter med for tiden. «Midtens rike» har i tillegg utfordringer med en større nedtur i eiendomssektoren, et børskrasj og svakere eksportinntekter.



– En rekke indikatorer blinker nå rødt, og signaliserer en farlig periode for Kinas økonomi og finansmarkeder fremover, sier Eswar Prasad, professor i økonomi ved Cornell University og tidligere leder for IMF's Kina-avdeling.

Deflasjon

FIKK SPARKEN: Sjefen for finanstilsynet i Kina, Yi Huiman. Foto: Bloomberg

Kinas økonomi gikk inn i en deflasjon i juli, og prisene har vært stabile eller fallende i hver måned – med unntak av august. Dette har fått flere til å bekymre seg for om vedvarende deflasjon kan undergrave tilliten til næringslivet og forbrukerne, og Kina sparket onsdag sjefen for landets finanstilsyn som et forsøk å berolige investorer som har tapt store summer, skriver FT.

– Kinas vedvarende deflasjon og kampene på aksjemarkedene indikerer at husholdningenes etterspørsel og tilliten i privat sektor fortsatt er svak, og utgjør betydelige risikoer for økonomiens vekstutsikte, sier Prasad.

– Når deflasjonen blir innarbeidet i Kina, vil det være nødvendig med stadig tyngre politiske tiltak for å gjenopprette tilliten og dra økonomien ut av uføret, legger han til.

Med en BNP-vekst på 5,2 prosent, slo Kina så vidt myndighetenes mål på 5 prosent, som var det laveste på over et tiår. Det er ventet at det vil bli satt et tilsvarende vekstmål for 2024 når landets øverste ledelse møtes i mars.