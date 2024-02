– Prisutviklingen på biler og drivstoff bidrar betydelig til at vi får denne nedgangen i tolvmånedersveksten i januar. Prisene på disse varene steg en del fra desember 2022 til januar 2023, mens de falt i den samme perioden i år, forklarer Espen Kristiansen, seksjonsleder i SSB.

– Bevegelser i drivstoffprisene kan blant annet sees i sammenheng med utviklingen i oljeprisen. Den falt betydelig på slutten av fjoråret, noe som gjerne forplanter seg til pumpeprisene, sier han videre..

Fra første januar trådte også de nye avgiftsendringene for 2024 i kraft. Disse trakk isolert sett opp prisveksten med 0,1 prosentpoeng.

– Økte avgifter på varer som biler, drivstoff, alkohol og tobakk gjør at vi får denne oppgangen.

Høyere matpriser

Prisene på matvarer steg med 1,6 prosent fra desember til januar og er med dette 8,8 prosent høyere enn for ett år siden, opplyser SSB.

– Det var en del matvarer som steg i pris etter å ha vært på tilbud under julekampanjene i desember. I tillegg målte vi et betydelig hopp i prisene på både fryst og fersk fisk, forteller Kristiansen.

På motsatt side finner vi klær, sko og møbler, som trakk prisveksten ned fra desember til januar.

– Det er vanlig at prisene på klær og møbler faller i januar da det ofte er høy tilbudsaktivitet for disse varegruppene denne måneden.

Laveste kjerneinflasjon på over ett år

Prisveksten utenom energivarer og avgifter, KPI-JAE, nådde toppen i juni i fjor. Da var tolvmånedersveksten på rekordhøye 7,0 prosent.

«Siden da har prisveksten avtatt nesten hver måned, og vi må tilbake til september 2022 for å finne en tilsvarende tolvmånedersvekst som i januar i år. At prisveksten begynner å avta betyr imidlertid ikke at prisene faller. Sammenlignet med fjoråret er fortsatt prisene på et betydelig høyere nivå», skriver SSB.