«Makroøkonomiske forhold antyder at fallet i inflasjonen har kommet langt, og progresjonen mot målet på 2 prosent fortsetter i et høyt tempo. Tiden for å snu pengepolitikken nærmer seg raskt», sier medlem i hovedstyret i Den europeiske sentralbanken (ESB), Fabio Panetta, ifølge Bloomberg.

ESB forbereder seg på å løsne opp pengepolitikken i år. Bloomberg skriver at det sannsynligvis vil skje fra april eller juni, hvor investorene lener seg mot det tidligste av de to. Utfallet vil avhenge av inflasjonen, som har falt kraftig de siste månedene, men som allikevel ikke ventes å være på 2 prosentsmålet før neste år.

«Bekymringene rundt vedvarende høy kjerneinflasjon har vist seg grunnløse», sier Panetta.

Flere har vært bekymret for at høy lønnsvekst kan bidra til økt inflasjon. Panetta mener denne frykten er overdrevet.

«Risikoen for at fortsatt sterk nominell lønnsvekst kan øke inflasjonen er fortsatt der. Man skal ikke undervurdere den muligheten, men en nærmere titt på dataene demper disse bekymringene», sier han.

Han advarer også mot at Den europeiske sentralbanken venter for lenge med å ta en beslutning.

«Dersom pengepolitikken bruker for lang tid til å adressere det pågående inflasjonsfallet vil det dukke opp nedsiderisiko som kan komme i konflikt med målene til hovedstyret», sier han.

«Vi er nødt til å veie fordeler og ulemper ved å kutte rentene gradvis snart, mot å kutte dem mer aggressivt senere, noe som kan øke volatiliteten i finansmarkedene og den økonomiske aktiviteten», sier Panetta.