Tall fra amerikanske myndigheter viser tirsdag at konsumprisene i USA steg 3,1 prosent på årsbasis i januar, mens de fra desember til januar steg 0,3 prosent.

Konsensus pekte ifølge Trading Economics mot 2,9 prosent vekst på årsbasis og 0,2 prosent på månedsbasis.

PÅVIRKER NORGES BANK: Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank. Foto: Iván Kverme

Delindeksen for bolig fortsatte oppgangen med 0,6 prosent i januar og bidro med over to tredjedeler av månedsveksten. Matindeksen steg 0,4 prosent, mens delindeksen for energi falt 0,9 prosent takket være lavere bensinpriser.

Matprisene steg til sammenligning 0,2 prosent i desember, mens energiprisene da falt 0,2 prosent.

– Nok en dårlig nyhet

– Nok en dårlig nyhet for dem som ønsker lavere rente, og amerikanere kan nå se langt etter rentekutt i mars, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank1 SR-Bank i en kommentar.

Han påpeker at dagens USA-tall også vi påvirke Norges Bank – av to grunner.

– Vi vil importere mer inflasjon til Norge og sentralbanksjefen setter neppe ned renten før USA og Europa. Inflasjonen i USA har stått stille lenge nå. Dette er en ny påminnelse om at det ikke er så lett å gå ned den siste prosenten, og at rentekutt kan drøye en stund til, fortsetter Knudsen.

Kjernen biter seg fast

Eksklusive mat og energi (kjerneinflasjonen) var konsumprisene opp 3,9 prosent på årsbasis i januar, mens de steg 0,4 prosent på månedsbasis.

Her pekte konsensus mot 3,7 prosent vekst på årsbasis og 0,3 prosent fra desember til januar.

I desember var totalinflasjonen 3,4 prosent på årsbasis, etter en månedsvekst på 0,2 prosent. Kjernen var 3,9 prosent på årsbasis, etter 0,3 prosent vekst på månedsbasis.

Rentene rett opp

Inflasjonen biter seg altså bedre fast enn markedet hadde håpet på.

Renten på den amerikanske «10-åringen» reagerte med å sprette opp i 4,30 prosent, før den har roet seg ned og nå står i 4.27 prosent. Like før tallene kom sto renten i 4,15 prosent.

Amerikanske aksjefutures får seg også en knekk.

Dow-futures faller 0,9 prosent, Nasdaq-futures 1,7 prosent og S&P 500-futures 1,2 prosent.