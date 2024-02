Skattene kunne vært lave og forutsigbare

Espen Henriksen, Institutt for finans, BI. Foto: CF-WESENBERG

Gjesteartikkel

Tidligere var omkvedet at skattene i Norge var høye, men forutsigbare. Etter de siste budsjettbehandlingene med plutselig ekstra arbeidsgiveravgift, skjerpet eierbeskatning og en såkalt «grunnrenteskatt» uten faglig forankring, så er skattenivået ikke bare høyt, men også uforutsigbart. Det kan synes paradoksalt at vi ikke heller har valgt å innrette oss med en kombinasjon av gode offentlige tjenester og lave, forutsigbare skatter.

Det er i disse dager nøyaktig 50 år siden Stortingsmelding 25 om «Petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn» ble lagt frem. Meldingen var så viktig at Finansdepartementet valgte å feire den med et eget seminar på onsdag denne uken. (Vel og merke en feiring i god Finansdepartement-ånd med ett og et halvt glass vin per person).

Et sentralt budskap i den meldingen var at «petroleumsforekomstene i Nordsjøen gjør at vi som nasjon blir rikere». Det er en viktig nyanse å merke seg i dette utsagnet. Det er nasjonen, ikke staten, som skulle bli rikere.

Sparefond

Stortingsmeldingen peker også fremover ved å legge vekt på at rikdommen bør brukes til å gjøre Norge til et kvalitativt bedre samfunn.

Morgenbladets Maria Reinertsen var en av innlederne under feiringen på onsdag. Hun påpekte at det går en klar faglig og politisk rød tråd fra Stortingsmelding 25 via opprettelsen av et sparefond («Oljefondet») og handlingsregelen til dagens finanspolitiske rammeverk.