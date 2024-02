«Senere rentekutt i utlandet impliserer senere rentekutt hjemme. Vi ser fortsatt bare tre kutt totalt de neste to årene».

Det sier sjeføkonom Kjetil Olsen og seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets.

I desember overrasket Norges Bank alle med en renteheving på 0,25 prosentpoeng, til 4,5 prosent totalt. Siden den gang har utviklingen vært i tråd med prognosene til sentralbanken.

Den norske kronen er imidlertid sterkere, nettopp fordi Norges Bank ikke gjorde som andre sentralbanker før jul, og hevet renten, mener Nordea Markets.

«Isolert sett kunne det argumentert for et noe raskere rentekutt fra Norges Bank. Men de siste utviklingene på valutamarkedet understreker at hva andre sentralbanker gjør og sier, er av stor betydning for den norske kronen. Jo senere rentene senkes i utlandet, jo senere blir de sannsynligvis kuttet også i Norge», skriver Olsen og Cekov.

Inflasjonssjokk i USA

Selv om den europeiske sentralbanken kommer til å starte med rentekuttene innen sommeren, er det Federal Reserves (Fed) handlinger som er viktigst for Norges Bank, mener økonomene.

Tirsdag kom de amerikanske inflasjonstallene, som viste at prisene falt fra 3,4 til 3,1 prosent. Det var likevel langt høyere enn ventet, 2,9 prosent. Og kjerneinflasjonen, som var ventet å synke fra 3,9 til 3,7 prosent, holdt seg uendret på 3,9 prosent.

– Dette var dårlig nytt på alle fronter, konkluderte Handelsbanken-sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Opprinnelig ble det snakket om rentekutt i mars, men etter disse tallene har det begynt å spøke for rentekutt i mai også. Ifølge CMEs FedWatch tror et flertall på 62 prosent at renten kommer til å holdes i ro på mai-møtet, mens 35 prosent tror på et kutt.

Flere utsettelser

Nordea Markets tror dermed Fed vil utsette sitt første rentekutt til september.

«Utsatt første rentekutt fra Fed vil ha konsekvenser for den norske kronen og derfor også for Norges Bank. Med kjerneinflasjonen som fremdeles løper betydelig høyere enn 2 prosent og med kommende lønnsforhandlinger som sannsynligvis vil resultere i lønnsvekst i området 5–5,5 prosent, vil Norges Bank være ekstremt forsiktig med en fornyet svekkelse av den norske kronen», skriver Olsen og Cekov.



I sentralbanksjef Ida Wolden Baches årstale torsdag understreket hun viktigheten av å være tålmodig med rentekutt, og at inflasjonen må komme ned til 2 prosent.

«Risikoen er at vi kanskje ikke får noen kutt i år hvis den økonomiske motstanden og inflasjonstrykkene opprettholdes lenger enn for øyeblikket forventet», skriver Olsen og Cekov videre.