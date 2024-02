Ingen rentekutt med det første

USAs produsentprisindeks var ventet å stige med 0,1 prosent fra desember til januar, men økte i stedet med 0,3 prosent. Ekskludert matvarer og energi utgjorde prisveksten 0,5 prosent, noe som gir en annualisert inflasjonstakt på skrekkelige 6,2 prosent.

Høyere produksjonskostnader kan enten overføres til forbrukerne og svekke deres kjøpekraft og/eller krympe selskapenes marginer. Alternativt kan Fed ta grep for å redusere etterspørselen. Ingen av delene er bra for finansielle aktiva, og ved firetiden fredag var både amerikanske obligasjoner og aksjer betydelig ned.

Pilene pekte derimot oppover i Europa, der hovedproblemet er økonomisk svekkelse, heller enn tiltagende inflasjon. Selv om Storbritannia nå offisielt er i en resesjon, fikk en av landets største banker, NatWest, en kursoppgang på nesten 7 prosent. Resultatet før skatt steg med 20 prosent i fjor, til det høyeste nivået siden 2007. Inntektene og inntjeningen i fjerde kvartal overrasket positivt, men ledelsen tror årets lønnsomhet blir lavere og vesentlig under konsensusestimatet. I markedet spekuleres det uansett at myndighetene snart vil selge sin 35 prosent aksjepost, som ble kjøpt for å redde NatWest under finanskrisen .

I USA har S&P 500-indeksen nå steget i rekordmange 15 av 16 uker. Fredag gjorde Applied Materials det særlig bra, med et kursløft på nesten 7 prosent. Selskapet, som lager maskiner og programvare for halvlederprodusenter, slo analytikernes topp- og bunnlinjeestimater for fjorårets siste tre måneder, og dessuten var ledelsens prognoser uventet optimistiske. Man skulle tro Applied Materials var et vekstselskap med stor «V», men i den seneste perioden sto omsetningen på stedet hvil. Heller ikke driftsmarginen bedret seg.

Også DoorDash publiserte nye tall. Selskapet leverer restaurantmat til boliger og bedrifter, men klarte ikke å levere tilstrekkelig lønnsomhet i fjerde kvartal. Både antallet bestillinger og inntektene overrasket positivt, men høyere lønnskostnader svekker marginene. Fredag ettermiddag var kursen ned med svimlende 12 prosent.