Vi er i ferd med å utvikle «norsk syke»

Debattinnlegg: Gunnar A. Gundersen, selvstendig næringsdrivende og tidligere stortingsrepresentant for Høyre

Det er med stor undring jeg observerer at en aktiv debatt om produktivitet ikke synes å være et tema blant norske økonomer. Jeg har fulgt med på diskusjonene rundt lønnsoppgjør, svak krone og inflasjon, men ordet produktivitet er fraværende. Det var det også da NRKs Dagsnytt 18 satte Teknisk beregningsutvalgs (TBU) anslag for prisvekst i 2024 på agendaen. TBU-leder Geir Axelsen, sjeføkonomene Roger Bjørnstad fra LO og Øystein Dørum fra NHO var i studio 16. februar i forkant av det kommende lønnsoppgjøret og diskuterte, men uten å nevne ordet produktivitet!

To nylige oppslag i Finansavisen om produktivitet burde vekke oppsikt. Norge har i flere tiår opplevd fallende produktivitetsvekst. Det har vært kjent lenge uten at det har fått mye oppmerksomhet. Under overskriften «Voldsomt fall i produktiviteten » kunne vi imidlertid for noen dager siden lese at produktivitetsveksten i Norge nå er negativ. I samme avis var overskriften noen dager før dette «Venter kraftig produktivitetsvekst». Det gjaldt ikke Norge, men USA og amerikansk økonomi, der oppsving i produktivitetsveksten allerede demper inflasjonen.

Tror vi da på julenissen i Norge? Tror vi på vekst og velferd uten fokus på produktivitet? Min påstand er at dersom norsk produktivitet fortsetter å utvikle seg vesentlig svakere enn i mange land rundt oss, vil svak lønnsvekst og svak økonomisk vekst fortsette å være en stor utfordring for Norge.

Vi lever i en tid med stor reguleringsiver og stor evne til å bygge opp byråkrati og ekspertvelde på mange felt i Norge. Vi har en offentlig sektor som er langt mer omfattende enn land vi kan sammenligne oss med. Regulering og kontroll kan jo være bra, men det heter seg også at «veien til helvete er brolagt med gode intensjoner». Oljepenger og en stat med ekstrem tilgang til finansiering kan «unne» seg et stort byråkrati, og det kan gå bra lenge, men kostnaden er at nordmenn, i et internasjonalt perspektiv, ikke er konkurransedyktige og blir stadig fattigere.

«Hollandsk syke» er et begrep for slike tilstander. Om noen år er kanskje «norsk syke» vel så kjent og diskutert?

Gunnar A. Gundersen

Selvstendig næringsdrivende og tidligere stortingsrepresentant for Høyre