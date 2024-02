Alle har skrudd opp sine forventninger til årets lønnsvekst. I forrige forventningsundersøkelse fra Norges Bank ventet både partene i arbeidslivet og økonomene en uventet lav lønnsvekst i år, rundt 4,5 prosent.

Dette er lavere enn prognosene fra både Norges Bank og SSB, og bare litt over det ferskeste anslaget for årets inflasjon, 4,1 prosent, fra TBU.

Nå forventes 5,1 prosent fra partene i arbeidslivet, mens økonomene tror lønnsveksten havner på 5,0 prosent.

Bedriftslederne ligger litt lavere, 4,7 prosent.

– Rentene skal ikke ned med det første, nei, er den umiddelbare kommentaren fra sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.



Lavere inflasjon

Forventningene om årets inflasjon går motsatt vei. Økonomene senker sin prognose med 0,2 prosentpoeng til 3,7 prosent. Partene i arbeidslivet, derimot, tror nå på høyere inflasjon enn i forrige runde, opp 0,2 prosentpoeng til 4,5 prosent.

Dette er altså klart over anslaget fra Teknisk beregningsutvalg, som normalt legges til grunn i lønnsforhandlingene. TBU kommer imidlertid om få uker med oppdaterte anslag.

De siste årene har TBU, i likhet med alle andre prognoser, undervurdert inflasjonen kraftig. Det har ført til lønnsoppgjør som var ventet å gi reallønnsvekst, men i realiteten endte med tapt kjøpekraft.

Utsatt rentekutt?

I sin årstale i forrige uke pekte sentralbanksjef Ida Wolden Bache på lønnsveksten som en viktig faktor for inflasjonen fremover. Implisitt sa hun dermed at en høy lønnsvekst kan forsinke rentekuttene. Norges Banks prognose tilsier at renten kan bli kuttet i desember.

Norges Bank venter en lønnsvekst på 5,0 prosent i år, og en inflasjon på 4,4 prosent. Avstanden er dermed for tiden liten mellom anslaget fra partene i arbeidslivet og premissene Norges Bank har lagt bak sin rentebane.

«Når vi vurderer inflasjonsutsiktene, må vi også vurdere hvor varige vi mener at prisimpulsene vil være. Vi peker på noen forhold nå, at lønnsveksten er høy, som sammen med beskjeden produktivitetsvekst, gir økte kostnader for bedriftene, og den svekkelsen av kronen vi har bak oss, som forhold som kan bremse nedgangen i inflasjonen her hjemme, selv om prisveksten avtar ute», sa Bache til Finansavisen i forbindelse med årstalen.