Tysk krise enda verre

For Tyskland fortsetter fallet i stor fart. Likevel stiger innkjøpssjefindeksen for eurosonen samlet, og litt mer enn ventet.

Det samlede inntrykket fra PMI-ene er ikke at eurosonen er ute av nedturen. Fallet ser likevel ut til å bremse opp. Samle-PMI-en for eurosonen stiger fra 47,9 til 48,9, høyeste verdi på åtte måneder.

For industrien er det et lite fall til 46,1, mens tjenestesektoren stiger til 50,0, altså akkurat i balanse.

Dyp tysk krise

Denne lille bedringen hjelper imidlertid lite for eurosonens største økonomi, Tyskland. Her stuper industrien fra 45,4 til 42,3, mens tjenestesektoren stiger altfor lite til å veie opp for dette.

Den tyske regjeringen kuttet denne uken sin vekstprognose for i år fra 1,3 prosent til 0,2 prosent. I praksis vil i så fall Tyskland ha nullvekst eller tilbakegang to år på rad.

«Tyskland er nå en brems for eurosonens aktivitet», sier Norman Liebke i Hamburg Commercial Bank til Bloomberg.

Liebke ser likevel et visst håp for eurosonen samlet, og særlig for tjenestesektoren.

Britisk bedring

Etter Brexit har utsiktene for Storbritannia vært temmelig svake. Nå lysner det. Bank of England hintet tidligere i uken om rentekutt etter at inflasjonen har begynt å falle klart.

Nå viser PMI-ene at bedriftene er mer optimistiske enn på to år. Samle-PMI stiger videre til 53,3, som varsler klar vekst.