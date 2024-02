Norges største fastlandsnæring går dårligere enn vi tror

Marte Herje Strømme, analytiker, Prognosesenteret Foto: Kilian Munch

Gjesteartikkel

Byggearealstatistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at ble det registrert igangsettingstillatelser til 22.800 nye boliger i 2023. Det er en nedgang på 23 prosent fra de drøyt 29.800 som ble registrert i 2022. Målinger fra Boligprodusentenes forening viser derimot et fall på hele 40 prosent i antall boliger i prosjekter som faktisk kom i gang i fjor. Hvor stor var egentlig nedgangen?

De to statistikkene måler ulike deler av markedet. Boligprodusentene er en utvalgsundersøkelse, og måler boligbygging i privatmarkedet. Den fanger for eksempel ikke opp student- og omsorgsboliger. Etter lave nivåer i 2022, satte studentsamskipnadene i gang 2.471 nye studentboliger i fjor. Dette gjør at gapet mellom SSBs og Boligprodusentenes tall øker. Andre årsaker til avvik er at en igangsettingstillatelse er gyldig i tre år, og kan benyttes i en annen periode enn den registreres – eller ikke benyttes i det hele tatt.

Ned 34 prosent

Det finnes med andre ord ingen fulltelling av faktisk igangsetting av bygg i Norge. Det nærmeste man kommer er å observere fullførte bygg, men da er informasjonen gammel.

Fallet i boligbyggingen ser dermed ut til å være større enn den offisielle byggearealstatistikken viser.

Vi i Prognosesenteret beregnet faktisk igangsetting basert på antall fullførte boliger og tall fra Boligprodusentene, og finner en nedgang i faktisk igangsetting («spaden i jorda») på 34 prosent i 2023. Fallet i boligbyggingen ser dermed ut til å være større enn den offisielle byggearealstatistikken viser. SSBs prognoser for boliginvesteringer for 2023 og 2024 viser allerede kraftig nedgang, men fallet kan altså bli enda brattere – med mindre SSB tar hensyn til dette avviket mellom statistikk og virkelighet.

«Labor hoarding»

Selv om veksten i norsk økonomi har bremset det siste året, har arbeidsledighetsraten kun steget marginalt det siste halvåret, fra lave nivåer. Dette gjelder også for bygg og anlegg, til tross for markert nedgang i aktiviteten i deler av bransjen det siste året. Det er grunn til å tro at arbeidsmarkedet egentlig er svakere, spesielt innen bygg. En mulig forklaring er at mange aktører opplevde knapphet på kvalifisert arbeidskraft i 2021 og 2022, og ønsker å beholde folkene sine i påvente av at markedet snur.