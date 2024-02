«På tross av sterk oppgang etter Nvidia resultatene har stemningen ellers i uken vært mer nøktern» skriver sjefstrateg Eric Bruce og aksjestrateg Joachim Bernhardsen i Nordea i en ukesrapport.

På onsdag leverte Nvidia tall etter børsstengning i USA som var enda bedre enn det analytikerne hadde ventet på forhånd. Til tross for at dette bidro til et løft hos teknologiaksjene, bidro dette også til å løfte det brede markedet, ifølge Bruce og Bernhardsen.

Likevel mener de stemningen i markedet kunne vært bedre.

«At renteforvetningene kryper videre oppover bidrar nok til å dempe entusiasmen» skriver de i ukesoppdateringen.

«Det er nå priset inn vel tre rentekutt i USA i år, mens det på begynnelsen av året var snakk om seks kutt».

Viktig inflasjonsmål

Tirsdag forrige uke kom de amerikanske inflasjonstallene, som viste at prisene falt fra 3,4 til 3,1 prosent. Det var likevel langt høyere enn ventet, 2,9 prosent. Kjerneinflasjonen, som var ventet å synke fra 3,9 til 3,7 prosent, holdt seg uendret på 3,9 prosent.

Neste uke kommer den såkalte core PCE-indeksen, som strategene skriver er Feds favorittmål for inflasjonen, som bruker både produsentprisene (PPI) og kjerne -PPI som kilde.

«Etter at de overrasket på oppsiden har analytikerne hevet anslaget på core PCE indeksen. De venter nå 0,4 prosent månedlig stigning i core PCE. Vi lå på en månedlig stigning i underkant av 0,2 prosent gjennom annet halvår i fjor. Det betyr at vi var på vei mot en årsvekst på 2,0 prosent-målet» skriver Nordea-strategene.

«Det var mye av grunnen til at markedene og Fed trodde at kampen mot inflasjonen snart var vunnet».

Bruce og Bernhardsen understreker derimot av også Fed-medlemmer har bidratt til at renteforventningene har steget.

«Denne uken advarte nestleder Jefferson om risikoen ved å lette for mye på pengepolitikken basert på lavere inflasjon. Forrige ukes inflasjonstall viste at «disinflation is likely to be bumpy» ifølge Jefferson. Han la imidlertidig til at det sannsynligvis er passende å kutte senere i år», skriver de.