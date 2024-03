USA-inflasjon gjør et byks

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser torsdag at Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål, kjerne-PCE (personal consumption expenditure), var 2,8 prosent på årsbasis i januar.

Konsensus pekte ifølge Trading Economics mot 2,8 prosent, etter en desember-notering på 2,9 prosent.

Månedsveksten var 0,4 prosent, som ventet og opp fra 0,2 prosent i desember. Dette er det største bykset i månedsveksten siden februar i fjor.

Bakgrunnen for at Fed foretrekker kjerne-PCE, er ifølge Marketwatch at indikatoren legger mindre vekt på bokostnader enn den ordinære konsumprisindeksen (KPI). Videre er bokostnader vanskelige å måle, ifølge økonomer, og blir trolig overvurdert av KPI.

PCE tar også høyde for hvordan forbrukere endrer sin atferd når prisene stiger.

Wall Street opp, renter ned

Wall Street har reagert opp på tallene. 10 minutter etter åpning står Dow Jones i 39.001,41 etter en oppgang på 0,1 prosent. Nasdaq stiger 0,8 prosent til 16.073,97 og S&P 500 0,5 prosent til 5.093,52.

Rentene har reagert markant ned, og den amerikanske «10-åringen» har falt fra nærmere 4,29 prosent da tallene ble sluppet til rundt 4,25 prosent. Dette er litt ned i torsdagens handel.

«2-åringen» trakk ned fra nærmere 4,67 prosent til 4,64 prosent etter tallslippet, men har tikket noe opp igjen og er omtrent uendret så langt torsdag.

– Neppe kutt før sommeren

«Kjerne-PCE ventes å gjøre det største hoppet på et år, noe som vil støtte oppsvinget i KPI-tallene sluppet tidligere denne måneden og ytterligere spolere Feds dueaktige forventninger», skrev senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i torsdagens morgenrapport.