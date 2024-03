Tror på euro rundt 11,50 kroner frem til sommeren

Nordea Markets tror EURNOK-kursen vil bevege seg rundt 11,50 frem til sommeren, og meglerhuset mener sentralbanker i utlandet sannsynligvis må kutte rentene for at kronen skal utvikle seg sterkere.

Norges Bank kunngjorde torsdag at de vil holde de daglige kronesalgene uendret på 350 millioner pr. dag i mars.

«Dette var som forventet, og vi tror at kronesalget vil forbli stort sett det samme, ettersom regjeringen forventes å ha større (petroleums)inntekter enn budsjettunderskuddet,» skriver meglerhuset.

Den seneste tiden har renter vært den viktigste påvirkningsfaktoren for norske kroner, og Nordea Markets tror dette vil fortsette.



Torsdag morgen la Statistisk sentralbyrå frem detaljhandelstall som viste en nedgang på 0,1 prosent på månedsbasis i januar. Handelsbanken Capital Markets mener tallene var nøytrale for Norges Banks rentebane.

«Norges Bank har allerede tatt høyde for et fall i varehandelen i sine prognoser, så alt i alt vil dagens detaljhandelstall isolert sett ikke ha noe betydning for Norges Banks rentebane,» skriver meglerhuset.

(TDN Direkt)