Skulle hørt på AI’en

Noen ganger er svarene rimelig bra, noen ganger dårlige, i snitt helt greit. Uhyre sjelden noe virkelig interessant eller genialt. Som analytikere flest, altså.

Lærer sentralbankdialekt

En av grunnene til at de generelle AI-robotene gir lite spennende og innsiktsfulle svar, er at de har begrenset kompetanse om spesifikke fagområder. For eksempel har man neppe brukt mye tid på å undervise dem i hvordan sentralbanker tenker. Men også dette kan læres.

De fleste banker har folk som, foruten å finlese møtereferater fra sentralbankens rentebeslutninger, også følger med på hva medlemmene i sentralbankene sier og gjør imellom rentemøtene. Ideen er å tolke hva sentralbanken kommer til å gjøre med rentene ved neste korsvei. Å samle informasjon fra mange kilder, sammenligne med tidligere data og uttalelser for deretter konkludere er en sak som er skreddersydd for AI-språkmodeller. I alle fall hvis du lærer den opp til å snakke «sentralbankdialekt». Og dermed er det naturligvis noen som har gjort det. Resultatene jeg har sett fra slike modeller er svært bra. Absolutt helt på høyde med, hvis ikke bedre enn, mange gode analytikere.

Norges Banks vaktbikkje

I forrige uke kom rapporten fra Norges Bank Watch. Bak det noe vage navnet skjuler det seg en uavhengig gruppe som har som jobb å være Norges Banks vaktbikkje. Stemmer det at Norges Bank reagerte for sent med rentehevinger og la for lite vekt på kronekursen?

Inspirert av hvordan de store gutta i utlandet bruker AI til å følge med på Fed og ECB, har jeg gjort et infantilt forsøk på å AI-analysere Norges Bank. Jeg lar maskinen pløye igjennom uttalelser, pressekonferanser og rapporter for å finne ut hva de sier, hvordan språket endrer seg og hva de legger vekt på.

Min kompetanse på fancy AI og språkmodeller er under enhver kritikk. Hvilket betyr at vedlagte graf bør tas med store klyper salt. Her ser vi ser maskinens forsøk på å beskrive hva Norges Bank var opptatt av. Jo høyere tall, jo mer opptatt er man av temaet. I seg selv skal ikke Norges Bank bry seg direkte om kronekursen, men om de indirekte kroneeffektene på arbeidsliv og inflasjon. Maskinen forteller meg at Norges Bank tilsynelatende var mindre opptatt av kronekursen enn maskinen forventet i starten av 2023.

Norges Bank skal naturligvis ha fokus på inflasjon, men fra sommeren 2022 frem til langt ut på våren 2023 var kronekursen underrepresentert i kommunikasjonen. Kan det ha vært det valutamarkedet reagerte på? At man snakket masse om inflasjon, men (relativt) lite om hvordan kronekursen kom til å påvirke inflasjonen? Tenkte forsmådde valutahandlere at «de bryr ikke om krona», sendte kursen ned og bidro dermed til at inflasjonen ble høyere? Rett eller galt, AI’en savner i alle fall kommunikasjon om kronekursen.