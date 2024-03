Sveits' sentralbanksjef Thomas Jordan vil jobbe ut september 2024, står det i en kunngjøring fredag.

– Etter å ha møtt forskjellige utfordringene de siste årene, er det nå riktig tid for meg å trekke meg tilbake. Det har vært en stor ære å tjene SNB og landets interesser som helhet, sier 61-åringen.

En av hans største utfordringer var i 2015, da sentralbanken bestemte å heve taket på den sveitsiske francen.

Hvem som kommer til å etterfølge Jordan er ikke kjent. Visesentralbanksjef Martin Schlegel blir trukket frem som en mulig kandidat av flere medier.

SNBs representantskap sier de er leie seg for at Jordan vil trekke seg, men takker han for «hans mange års fremragende engasjement til fordel for en stabiliseringsorientert pengepolitikk og for hans utmerkede tjeneste for SNB og landet», står det.

Jordans innsats da Credit Suisse kollapset våren 2023 trekkes også frem.

«SNB ga likviditetsstøtte i et historisk uforlignelig omfang for til slutt å muliggjøre oppkjøpet av Credit Suisse av UBS. På den måten bidro den vesentlig til å forhindre en finanskrise med alvorlige økonomiske konsekvenser», skriver sentralbanken.