DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, økte med 0,8 poeng til 51,9 i februar. Det er dermed opp fra 51,1 i januar, inkludert opprevideringen på 0,4 poeng av januartallene.

Det opplyser DNB og NIMA fredag.

Det var en tydelig bedring i de tre delindeksene for nye ordre, produksjon og sysselsetting, står det.

Produksjonsindeksen endte på 52,4 i februar, opp fra 49,8 i januar.

Indeksen for nye ordre ble 48,0 i februar, opp fra 44,2 i januar.

Sysselsettingsindeksen ble 53,2 i februar, opp fra 51,8 i januar.

«Et veid gjennomsnitt av disse tre delindeksene steg med 2,8 poeng til 50,9 og reverserte dermed

nedgangen i januar. Leverandørenes leveringstid gikk ned og lagrene av innkjøpte varer økte, og

begge disse bidro til å dempe oppgangen i hovedindeksen. Indeksen for priser på innkjøpsvarer

avtok med 1,1 poeng til 57,6, som er på nivå med gjennomsnittet de foregående seks månedene», skriver DNB og NIMA.

Indeksen for leverandørenes leveringstid gikk ned med 4,3 poeng til 52,4 i februar. En lav indeks betyr kortere leveringstid, noe som normalt er assosiert med lavere aktivitet og bidrar til en lavere

hovedindeks.

Det var 72 bedrifter som svarte i undersøkelsen i februar.

Indeksen DNB PMI beregnes ved at det først måles hvor mange prosent av innkjøpssjefene i bedriftene som svarer at produksjonstakten øker, før det tallet adderes med andelen respondenter som svarer at produksjonen er uendret, multiplisert med 50.

Tall over 50 innebærer vekst, mens tall under 50 innebærer fall.