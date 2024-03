Foreløpige tall fra Eurostat viser fredag at konsumprisene (KPI) steg 2,6 prosent på årsbasis i februar, mot ventet 2,5 prosent ifølge Trading Economics. I januar var 12-månedersveksten 2,8 prosent.

Kjerneinflasjonen kom inn på 3,1 prosent, over ventede 2,9 prosent, men ned fra 3,3 prosent i januar.

Investorer ser etter signaler om når Den europeiske sentralbanken (ESB) vil begynne med rentekutt, og markedsprisingen peker mot juni. Flere ESB-topper har dog understreket at de vil se vårens lønnsoppgjør utfolde seg før de får et klarere bilde av inflasjonspresset i eurosonen.

– Skuffende tall

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank mener tallene er skuffende for renteoptimistene.

– Dette betyr at sjansene for rentekutt i Europa før sommeren er redusert. Jeg har hele tiden trodd på rentekutt på rentemøtet 6.juni og tror fortsatt på det. Inflasjonen må imidlertid betydelig ned i de neste månedene for at det skal skje, sier han i en kommentar.

– Blandet drops

Gårsdagens inflasjonstall fra tre av de store eurosonelandene karakteriseres av sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets som blandet drops.

«Inflasjonsnedgangen var et knepp større enn ventet i Tyskland, mens den var litt mindre enn ventet i Frankrike og Spania», skrev hun i fredagens morgenrapport.

Fredag viste italienske tall at konsumprisene var opp 0,8 prosent på årsbasis, mot ventet 0,9 prosent.