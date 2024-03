Analysebyrå: Rentekutt neste måned kommer ikke til å skje

Inflasjonen i eurosonen var overraskende høy i februar, og Capital Economics slår nå fast at Den europeiske sentralbanken (ESB) ikke kommer til å sette ned renten i april.

Foreløpige tall viste fredag at kjerneinflasjonen for medlemslandene i eurosonen var 3,1 prosent i februar på årsbasis, mot en forventet kjerneinflasjon på 2,9 prosent, ifølge konsensusprognose fra Trading Economics. Samlet inflasjon var 2,6 prosent på årsbasis, mot ventet 2,5 prosent.

«De fleste beslutningstakere i ESB har holdt fast ved synet om at de trenger mer tid for å bli overbevist om at inflasjonen vil falle bærekraftig til 2 prosent. Februars inflasjonsdata vil ha styrket denne overbevisningen. Så et rentekutt i april, som vi har spådd, kommer nå ikke til å skje,» skriver Capital Economics.

På torsdag neste uke er det bredt ventet at ESB holder innskuddsrenten uendret på 4,00 prosent, og markedsfokuset er heller rettet mot kommentarer rundt første rentekutt. Sentralbanken kommer også med nye prognoser på dette rentemøtet.

Nordea Markets mener de nye ESB-prognosene sannsynligvis vil inneholde en ny runde med nedjusterte inflasjonsprognoser, men gitt sentralbankens vilje til å vente på flere arbeidsmarkedsdata, ventes hovedbudskapet å være at man ikke skal forvente rentekutt før til sommeren.

(TDN Direkt)