Dårlige utsikter for USAs økonomi

ISMs PMI tall for industrien var i februar på 47,8 prosent. På forhånd var PMI-tallene ventet å komme på 49,5 prosent, ifølge Trading Economics.

Det er en tydelig nedgang fra 49,1 prosent i januar, som da var en oppgang fra 47,4 prosent i desember.

PMI-tall over 50 indikerer at produksjonen i økonomien ekspanderer, mens tall under 50 signaliserer en nedgang.