Ukens viktigste makrohendelser: Handelsbanken går mot Norges Bank

Forrige ukes inflasjonstall (kjerne-PCE) fra USA viste en årsvekst på 2,8 prosent. Det forvirrer markedet ytterligere om når det første rentekuttet vil komme.

«Dette er altfor sterkt til at Fed vil kunne føle seg sikre på at prisveksten er på vei ned mot 2 prosent på varig basis», skriver Sara Midtgaard i Handelsbanken.

Når Fed-sjef Jerome Powell skal på høring i Kongressen på torsdag, kan det muligens gi en indikasjon på når rentekuttene starter.

«Det kan være en anledning for Powell å igjen signalisere at Fed ikke har det travelt med å kutte renten», skriver Midtgaard.

Fortsatt høy lønnsvekst i USA

Denne uken kommer det også nye tall fra arbeidsmarkedet i USA. Non farm payrolls-tallene kommer på fredag. De tidligere tallene har vist at arbeidsmarkedet i USA er stramt. I januar var det en jobbvekst på 353.000 og i løpet av desember ble det skapt 333.000 nye jobber.

Det er langt høyere enn forhåndsforventningene. I januar ble for eksempel konsensusen på bare 180.000 nye jobber knust.

«Det er ventet at arbeidsmarkedet vil kjøle seg noe mer ned i tiden som kommer, og median konsensusestimatet ligger på 200.000 for februar. Samtidig er det fortsatt høyt, gitt Powell sitt estimat for en "nøytral" månedlig jobbvekst på 100.000» sier Midtgaard om desembertallene som kommer på fredag.

Hun bemerker at Fed også vil følge nøye med på timelønnsveksten.

«I januar akselererte månedslønnsveksten videre opp til 0,6 prosent, noe som tilsvarer en annualisert rate på 7,2 prosent. Så lenge lønnsveksten holes såpas høy, kan det ta tid å få kontroll på spesielt de stive tjenesteprisene» skriver hun, og fortsetter: