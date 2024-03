Lofot-krise kan ramme hele Kommune-Norge

«Det er viktig å si at jeg ikke stiller spørsmål til kredittverdigheten til Kommunalbanken eller norske kommuner. Men det er ikke sikkert at investorene verden rundt er like trygge i sin vurdering,» skriver Eitzen i en kommentar.

Eksportfinans-saken

Han viser til håndteringen av Eksportfinans i 2011-12, og mener det stiller krav til løsningen på Moskenes-situasjonen.

Eksportfinans fikk brått beskjed av regjeringen om å legge om kraftig på kursen, ikke minst i utlån til andre formål enn ren eksportfinansiering. I denne prosessen ble det spekulasjon om Eksportfinans’ de facto statsgaranti besto. Dette førte til frykt i det internasjonale obligasjonsmarkedet for at hele Eksportfinans kunne ryke, og til en kraftig reprising av ikke bare Eksportfinans’ obligasjoner, men også for andre norske obligasjoner. Uroen førte til at store norske aktører i en periode måtte droppe å legge ut nye internasjonale lån.

– Blir sett på som staten

Eitzen understreker at han er overbevist om at Moskenes-situasjonen vil bli løst, men ser likevel en potensiell parallell til uroen rundt Eksportfinans.

– Hvis det skulle bli betalingsinnstilling, så opprettes en nemnd med overvekt av statlige representanter. Stans i betalingen vil dermed bli sett på som at staten ikke betaler, og ikke som en Moskenes-beslutning, sier Eitzen.

– Utlandet vil da kunne se på alle kommuner som om de ikke har den implisitte statsgarantien. Selv solide kommuner kan da få vesentlig økte kredittpåslag.

– Hvordan bør da situasjonen løses?

– Staten må balansere behovet for å hjelpe Moskenes mot at andre kommuner samtidig får en troverdig melding om at de ikke kan frasi seg sitt ansvar for gjelden. Halerisikoen her om Kommunalbanken, som ikke har eksplisitt statsgaranti, blir sett som det nye Eksportfinans.

– Hypotetisk situasjon

– Vi har snart 100 år med historie uten kredittap, så det ville vært en fremmed situasjon for banken, sier kommunikasjons- og bærekraftssjef Harald Jacobsen i Kommunalbanken.

– Vi har, som et av relativt få selskaper i verden, AAA-rating. Ratingen er basert på flere forhold. Vi er et heleid statlig selskap med solid kapitalbase, og vi er et systemviktig foretak med solide kapitalkrav. Vi har en veldig konservativ risikoprofil, og er sikret på alt vi har av valuta- og renterisiko, sier Jacobsen.

Han viser også til at kommuner ikke kan gå konkurs, og til uttalelsene fra statssekretær Narud om at Moskenes ikke kan vedta betalingsinnstilling.

– Likevel er det lagt et løp i kommuneloven for nettopp en slik situasjon, der gjeldshåndtering ikke står først i køen. Det tilsier vel at betalingsinnstilling ikke er umulig?

– Jeg forholder meg til hva som er sagt av departementet, og vil ikke spekulere om en hypotetisk situasjon.

Jacobsen vil ikke opplyse hvor mye av Moskenes’ gjeld som er i Kommunalbanken.