Når Wall Street for tiden går fra rekord til rekord, kan ikke det samme sies om amerikansk forbrukertillit. University of Michigan-indeksen har riktignok steget markant fra bunnen våren 2022, men falt i februar tilbake til 76,9 og vaker rundt nivåene den var på etter coronakrakket to år før.

Marketwatch-spaltist Mark Hulbert trekker mandag frem dette avviket mellom Wall Street og amerikansk «Main Street», og støtter seg til en nylig studie utført av Marijn Bolhuis i Det internasjonale pengefondet (IMF) og Judd Cramer, Karl Oskar Schulz og Lawrence Summers ved Harvard University – hvorav sistnevnte var USAs finansminister under president Bill Clinton i årene 1999-2001.

Bokostnader doblet

Studieforfatterne hevder dagens beregninger av amerikansk inflasjon undervurderer hvor mye forbrukere i USA sliter akkurat nå. De finner en sterk, historisk sammenheng mellom endringer i Michigan-indeksen og forbrukernes lånekostnader.

«Særlig avslørende er en bokostnadsindeks forfatterne har beregnet ved å ta hensyn til både boliglånsrenten og gjennomsnittskostnaden for en bolig. De finner at bokostnadene i USA har mer enn doblet seg siden pandemien, i motsetning til KPI som har steget rundt 20 prosent i samme periode», påpeker Hulbert.

«Forfatterne beregner at hvis KPI fullt ut hadde gjenspeilet høyere lånekostnader, ville den ha nådd toppen på 18 prosent i november 2022 og fremdeles vært rundt 8 prosent», fortsetter Marketwatch-spaltisten.

– Intet mysterium

Offisielle tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viste en inflasjon som sank fra 3,4 prosent på årsbasis i desember til 3,1 prosent i januar. Toppen ble nådd på 9,1 prosent i 2022.

«Det er altså intet mysterium – ingen anomali (avvik) å forklare – i hvorfor sentimentet har vært, og fortsatt er, under gjennomsnittet. Hvis det er en anomali som trenger forklaring, er det ikke den dystre forbrukeren, men det overdrevent entusiastiske aksjemarkedet», skriver Hulbert.

«Så hvis problemet med et frakoblet Wall Street og «Main Street» skal løses i nær fremtid, vil det mest sannsynlig skje ved at aksjemarkedet faller heller enn at forbrukeren kommer i perlehumør», heter det videre.

Mark Hulbert er gründeren av Hulbert Ratings, som analyserer investeringsrådgivere og deres resultater over tid. Han har vært spaltist for Marketwatch i snart 22 år.