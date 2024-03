ESB og Fed i fokus

Resultatsesongen er hovedsakelig over, og investorene fokuserer nå mer på sentralbankenes neste grep. Av de store aktørene er Den europeiske sentralbanken først ut, med en rentebeslutning allerede torsdag. Konsensus er at styringsrenten holdes på 4,5 prosent, der den har ligget siden midten av september. Økonomene venter et første rentekutt i juni, gitt at inflasjonen fortsetter å falle.

I USA får vi en rentebeslutning 20. mars, og igjen regnes null endring som det klart mest sannsynlige utfallet. Derivatmarkedet priser inn et første kutt den 12. juni, seks uker senere enn antatt for bare en måned siden.

En utfordring er at høyere oljepriser kan trekke opp inflasjonen. Mandag ettermiddag lå Brent-prisen over 84 dollar fatet, etter at Opec+ lovte å forlenge sine produksjonskutt. Råolje er nå mer enn 7 prosent dyrere enn for ett år siden.

I aksjemarkedet pekte pilene stort sett nedover i både Europa og USA. Japanske Nikkei 225 karret seg imidlertid over 40.000, for første gang i indeksens historie. Den er fremdeles skarve 3 prosent høyere enn toppnoteringen fra sent i 1989. Inkluderer vi utbytter, var investorene tilbake til utgangspunktet i februar 2021, og siden har totalavkastningen vært rundt 55 prosent.

I USA var Spirit Airlines blant børstaperne, med et kursfall på over 11 prosent. Det var meningen at lavprisaktøren skulle kjøpes opp av rivalen JetBlue Airways, men transaksjonen er nå avblåst, som følge av motstand fra konkurransetilsynet. Paradoksalt ligger Spirit nå an til helt å bukke under, grunnet altfor mye gjeld og en negativ kontantstrøm.

Også Apple anklages for konkurransehemmende grep, og EU har nå gitt iPhone-produsenten en bot på 1,8 milliarder euro. Europakommisjonen er lei av at Apple ikke gir tilstrekkelig tilgang til konkurrerende musikkstrømmetjenester i sin app-butikk. Millioner av europeiske brukere skal ha vært rammet over en tiårsperiode. Apple-kursen var mandag ettermiddag ned med nesten 3 prosent.