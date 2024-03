Høyere sysselsetting i USA

Nye tall fra ADP Employer Services viser onsdag at 140.000 nye arbeidsplasser ble skapt i privat sektor (utenfor jordbruket) i USA i februar, mot ventet 150.000 ifølge Trading Economics.

Januar-sysselsettingen ble oppjustert fra opprinnelig rapporterte 107.000 til 111.000, uansett godt under den gang ventede 145.000.

Lønnsveksten i februar var på 5,1 prosent på årsbasis, ned fra 5,2 prosent i januar. For folk som byttet jobb var lønnsveksten 7,6 prosent, opp fra 7,2 prosent måneden før.

«Jobbveksten holder seg solid. Lønnsveksten trender lavere, men er fortsatt høyere enn inflasjonen. Kort sagt er arbeidsmarkedet dynamisk, men endrer ikke noe i forhold til en rentebeslutning fra Fed i år», sier sjeføkonom Nela Richardson i en kommentar.

– Fortsatt stramt

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov påpekte i onsdagens morgenrapport at markedet burde se vel så mye opp for JOLTS-undersøkelsen, som viser at antall ledige stillinger i USA var 8.863.000 i januar.

Ifølge Trading Economics lå konsensus på 8.900.000.

«Rapporten gir nærmere informasjon om balansen mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft. På bakgrunn av den sterke jobbveksten i januar – jamfør payrolls – er det ventet at beholdningen av ledige stillinger tok seg noe mer ned i løpet av den samme måneden. Men nivået vil fortsatt være høyt, og kombinert med stadig lav arbeidsledighet innebærer det at arbeidsmarkedet fortsatt vil betegnes som stramt», skrev sjeføkonomen.

Månedens viktigste

Fredagens amerikanske arbeidsmarkedsrapport (non-farm payrolls), omtalt av mange som «månedens viktigste nøkkeltall», peker mot at 200.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i februar.

Dette vil i så fall være ned fra 353.000 i januar.

Konsensus to dager før rapporten kommer peker for øvrig mot en uendret arbeidsledighetsrate på 3,7 prosent og 0,3 prosent lønnsvekst på månedsbasis i februar.

Sistnevnte vil i så fall være ned fra 0,6 prosent måneden før.