Kriserammede Egypt har landet en redningspakke fra Det internasjonale pengefondet (IMF) på 8 milliarder dollar etter at sentralbanken tidligere onsdag satte opp styringsrenten med 600 basispunkter og devaluerte det egyptiske pundet med over 38 prosent, melder store internasjonale medier som Bloomberg og Financial Times.

Den nye styringsrenten er nå på 27,25 prosent.

Pundet stupte umiddelbart og USD/EGP gikk til mer enn 50, sitt svakeste noensinne mot dollar. Dette skjer etter at kursen offisielt har ligget rundt 31 i nesten et år. Underveis har kursen vært oppe i det dobbelte på svartebørsen.

Abu Dhabi-buffer

IMF skriver i en uttalelse onsdag at Kairo nå har tatt «avgjørende skritt i retning mot et troverdig, fleksibelt valutaregime.»

Etter at inflasjonen nærmet seg 30 prosent på årsbasis i januar, har egyptiske myndigheter vært forsiktige med å svekke pundet ytterligere og forverre situasjonen ytterligere for økonomisk allerede hardt rammede husholdninger.

Men den nylige beslutningen fra det Abu Dhabi-baserte investeringsselskapet ADQ om å gå inn med 35 milliarder dollar i Egypt, den største enkeltinvesteringen i landets historie, har ifølge Financial Times gitt Egypts sentralbank den nødvendige bufferen for å forhindre at valutaen gikk i fritt fall etter opphevelsen av valutakontrollen.

– Krisen er over

Makrostrateg Charlie Robertson hos fondsforvalteren FIM Partners deler oppfatningen av at ADQ-avtalen har vært avgjørende.

– Valutaen kommer til å ligge på et forsvarlig nivå og internasjonale valutareserver vil stige kraftig som følge av innsprøytningen fra De forente arabiske emirater, samt IMF-pakken. Jeg tror krisen er over, sier han til avisen.

Egypt sikret seg egentlig et lån fra IMF på 3 milliarder dollar for over et år siden, men dette har blitt holdt igjen i påvente av at egyptiske myndigheter åpnet for en mer fleksibel valuta og leverte på andre løfter. Som følge av onsdagens radikale grep fra sentralbanken har fondet altså bestemt seg for mer enn å doble støtten til landet.