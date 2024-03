Den europeiske sentralbanken (ESB) holder torsdag styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Innskuddsrenten forblir også på 4,0 prosent og den marginale utlånsrenten på 4,75 prosent, noe som var i tråd med forventningene til så og si alle analytikerne.

Etter ti strake rentemøter med heving har ESB dermed sittet stille i båten fire møter på rad.

– Det viktigste er at inflasjonsprognosene nå er nedjustert. Det er gode nyheter for all som håper på rentekutt. Det betyr at Europa nærmer seg inflasjonsmålet og begynner å forberede rentekutt, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Nedjusterer anslag

I en pressemelding skriver ESB at de nedjusterer inflasjonsprognosene fremover, og spesielt for inneværende år. Årsaken er lavere energipriser.

Nå anslås prisveksten i snitt til 2,3 prosent i 2024, 2,0 prosent i 2025 og 1,9 prosent i 2026. Prisveksten utenom mat- og energipriser er også nedjustert til 2,6 prosent i 2024, 2,1 prosent i 2025 og 2,0 prosent i 2026.

«Selv om de fleste målene på underliggende inflasjon har avtatt ytterligere, er det innenlandske prispresset fortsatt høyt, blant annet på grunn av sterk lønnsvekst», står det.

– Disse signalene gjør i sum at jeg tror på rentekutt i juni og at Europa dermed innleder rentekutt-sesongen i våre viktigste markeder. Rentekutt i juni vil i så fall gjøre veien langt kortere for rentekutt også i Norge, mener sjeføkonomen.

Sentralbanken er fast bestemt på å få inflasjonen ned til 2 prosent i tide, og for å oppnå det vil de følge en «dataavhengig tilnæring» for å bestemme passende rentenivå, opplyses det videre.

– Det er verdt å merke seg at sentralbanken i Europa understreker hvor data-avhengige de er og at hvert eneste nøkkeltall potensielt kan endre rentebanen nå. Det er altså uvanlig stor usikkerhet, sier Knudsen.

Inflasjonen falt videre

Flere ESB-topper har understrekt at de vil se vårens lønnsoppgjør utfolde seg før de får et klarere bilde av inflasjonspresset i eurosonen. Forrige uke kom data som viste uventet høy lønnsvekst, men likevel har ESB-topper indikert at juni fortsatt er et godt tidspunkt for det første kuttet.

Forrige uke kom det også foreløpige inflasjonstall for eurosonen, som viser at konsumprisene (KPI) steg 2,6 prosent på årsbasis i februar – ned fra 2,8 prosent i januar og mot ventet 2,5 prosent.

Sentralbanksjef Christine Lagarde holder pressekonferanse klokken 14.45.