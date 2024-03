Hvorfor biter ikke rentene hardere?

Gjestekommentar

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets. Foto: Thomas Bjørnflaten

Rike land har lagt bak seg den bratteste renteoppgangen siden tidlig på 80-tallet. Rentene er selvsagt ikke høye, historisk sett, hverken nominelt eller justert for faktisk eller forventet inflasjon (realrentene). Likevel har renteløftet utvilsomt bidratt til å dempe etterspørselen og til å bremse inflasjonen. Inflasjonen ble altfor høy ut av pandemien, hvor økonomiene ble overstimulert med verdens laveste styringsrenter, tiltak for å holde lange renter og kredittpåslag på obligasjonsmarkedene nede (kvantitative lettelser, QE), kombinert med omfattende støttetiltak over statsbudsjettene.

Prisveksten kommer nå ned uten at økonomien er så mye svekket at arbeidsledigheten har begynt å stige nevneverdig. I rike land samlet er ledigheten fortsatt den laveste siden 1979. I mange land har boligmarkedene frisknet til.

Alle skyer er ikke borte fra horisonten. Det er fortsatt langt flere ledige stillinger enn normalt i så godt som alle land. Lønnsveksten i flere land, som i Norge, er langt høyere enn det som vil gi lav inflasjon over tid.

Greedflation på retur

I mange land la bedriftene på prisene og tok ut økte marginer da etterspørselen ble sterk under og ut av pandemien. Det var «greedflation». Nå er det press nedover på marginene i mange markeder og i de fleste land. Vi så det først i råvare- og energimarkedene. Prisene har stort sett falt tilbake til helt normale nivåer. I andre varemarkeder er prisveksten tilbakelagt. Til slutt kommer trolig tjenestesektorene etter.

Greedflation går i revers og bidrar til lavere inflasjon. (Norge er litt ute av takt her. I store deler av næringslivet utenom kraft og industri falt marginene i første del av inflasjonsbølgen. Nå er marginene på vei oppover fra lave nivåer, og bidrar å holde prisveksten oppe, sammen med høy vekst i lønnskostnadene pr. produserte enhet).

Biter ikke så hardt

Selv om økonomiene ennå ikke er i vater, har det altså gått bedre enn svært mange (meg inkludert) ventet. Renteøkningen har ikke bitt så veldig hardt.

I så fall skal ikke rentene så mye ned. Rentemarkedene har begynt å tenke på det de siste ukene.

Det kan være fordi rentene egentlig ikke er så innstrammende, de er jo helt på normale nivåer, historisk sett. I så fall skal ikke rentene så mye ned. Rentemarkedene har begynt å tenke på det de siste ukene.