For en måned siden ble sysselsettingsveksten dobbelt så sterk som ventet, 353.000 personer, og månedene før ble kraftig oppjustert. I forkant av februar-tallene ventet konsensus mer normale 200.000 nye stillinger, og en halvering av månedsveksten i lønningene, fra 0,6 til 0,2 prosent.

De faktiske tallene viser 275.000 nye jobber, langt høyere enn forventet. Samtidig ble den knallsterke veksten i januar revidert ned kraftig, til 229.000.

Dessuten faller lønnsveksten mer enn ventet, til 0,1 prosent. Det gir en årsvekst på 4,3 prosent, ned fra 4,5 prosent. I tillegg øker ledigheten mer enn ventet, fra 3,7 til 3,9 prosent.

– Trenger ikke vente

– Fed trenger ikke vente til juli på dette, mener sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.



– Det var litt tvil om arbeidsmarkedet faktisk var så sterkt som januartallet tydet på, sier Hov om den kraftige nedjusteringen i forrige måneds sysselsettingstall.

Hov regner de ferske tallene «netto» for å være klart på den «softe» siden.

– I forlengelsen av Powells høring, hvor han sa at det nærmer seg tidspunktet når Fed er trygg nok til å kutte renten, så er spørsmålet hvor lenge Fed trenger å drøye rentekuttet i denne situasjonen. Det har stått mellom juni og juli, men dette tilsier at man ikke trenger å vente til tredje kvartal.



Tirsdag kommer også amerikanske inflasjonstall, og det er ventet en nedgang i kjerneinflasjonen der.

– Alt som går i riktig retning tilsier at Fed kan gå gradvis frem med sine rentekutt, mener Hov.



SVAKT I SUM: Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, tolker sysselsettings- og lønnsveksttallene som så svake at det bør åpne for rentekutt. Foto: Iván Kverme

Markedsrentene trakk også umiddelbart ned. I forkant priset markedet inn omtrent 95 prosent sannsynlighet for et rentekutt i juni. Det steg på flekken til 99 prosent.

Nå priser markedet igjen inn hele fire rentekutt fra Fed før jul.

Fed-sjef Jerome Powell sa under sin høring for Kongressen onsdag og torsdag at Fed «ikke var langt unna» tryggheten om at utviklingen går riktig vei, som må være på plass for at renten kan kuttes.