«Sterke» jobbtall løfter børsene

Fredagens viktigste makronyhet var USAs sysselsetting utenfor landbruket, best kjent som «non-farm payrolls». I forrige måned økte tallet med 275.000, rundt 77.000 mer enn økonomenes snittestimat. Paradoksalt bykset arbeidsledigheten samtidig til 3,9 prosent, en toårig topp. Det er verdt å merke seg at januar-statistikken ble nedrevidert fra 353.000 til 229.000, noe som betyr at sysselsettingsveksten siden nyttår faktisk har vært overraskende lav.

Dette bidro til lavere lange renter og ytterligere oppgang på de fleste internasjonale børser. I tillegg steg prisen på gullderivater til rekordhøye 2.193 dollar pr. unse i kjølvannet av jobbtallene. På det meste var nivået 13 prosent mer enn for ett år siden. En forklaring er at investorene posisjonerer seg for en mer «duete» pengepolitikk, og dessuten er mange sentralbanker i ferd med å erstatte deler av sine dollarreserver med det edle metallet.

Gullgruveaksjer omtales gjerne som en gearet eksponering mot gullprisen. I forrige måned sank verdien av VanEcks børsnoterte fond for denne typen selskaper likevel til det laveste nivået siden november 2022. I den seneste uken har fondet imidlertid kommet sterkt tilbake, med en rekyl på 7 prosent.

Fredag fikk også DocuSign et hyggelig kursløft. Ved 16-tiden var aksjen opp med over 5 prosent, etter at det amerikanske programvareselskapet la frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for fjerde kvartal. Også guidingen for den inneværende perioden imponerte.

Costco fikk derimot et kursfall på mer enn 5 prosent. USAs nest største butikkjede, etter WalMart, økte inntektene med 5,6 prosent på sammenlignbar basis, men analytikerne hadde ventet enda bedre vekst. Inntjeningen ble uansett rundt 8 prosent høyere enn forventet. Finansdirektøren fortalte at innkjøpsprisene og transportkostnadene på en del varer har kommet ned, og at dette førte til prisreduksjoner også i butikkene. Et annet lyspunkt var Costcos netthandel, der omsetningen var 18 prosent høyere enn i fjerde kvartal året før.