Bryter nedgangstrend i Kina

Konsumprisindeksen i Kina økte med 0,7 prosent i februar på årsbasis, der analytikerne ventet en økning på 0,3 prosent, ifølge Bloomberg.

Dermed har indeksen steget for første gang siden august, og brutt en nedgangstrend som vekket vekstpotensialet i en økonomi under press.

Produsentprisindeksen derimot falt med 2,7 prosent, og fortsatte dermed den lengste rekken med nedgang siden 2016.

Ifølge Bloomberg sier president og sjeføkonom i Pinpoint Asset Management at det er for tidlig å konkludere med at deflasjonen i Kina er over.

Det skal ha vært den kinesiske nyttårsferien som skal ha bidratt til økningen, i tillegg til økt reiseaktivitet. Nedgangen i produsentprisene skyldes derimot en svakere industriell aktivitet gjennom ferieperioden.

Opprettholder vekstmål

Tirsdag var folkekongressen samlet i Beijing for å legge frem landets arbeidsmarkedsrapport.

Ifølge CNBC venter Kina en BNP-vekst på fem prosent i 2024, samme som i fjor. Samtidig er inflasjonen ventet å stige til omtrent tre prosent, mens landets forsvarsutgifter jekkes opp med 7,2 prosent.

For å nå målet skal Kina ha et budsjettunderskudd på 3 prosent i år, ned fra 3,8 prosent i fjor, ifølge rapporten.

En viktig del av planen er å utstede 139 milliarder dollar i statsobligasjoner, og ta fra ytterligere ubrukte midler fra fjoråret.