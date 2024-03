Dette tallet vil bety svært mye for om det kan bli rentekutt i juni eller juli, ifølge sjeføkonomen.

– Det er nemlig såpass bra trøkk i økonomien at det er krevende for sentralbanken å forsvare hvorfor det er behov for å sette ned renten, med mindre inflasjonen er under kontroll.

Regionalt nettverk og svensk inflasjon

Torsdag morgen klokken 8 kommer inflasjonstallene fra Sverige. Knudsen trekker frem at inflasjonen ligger på omtrent samme nivå som i Norge, rett over 5 prosent på forrige måling.

Et par timer etter, klokken 10, legger Norges Bank frem rapporten Regionalt nettverk, en undersøkelse blant ledere fra 400 bedrifter og organisasjoner som gir et bilde på forventningene til vekst og inflasjon. Norges Bank bruker undersøkelsen som grunnlag for pengepolitiske beslutninger.

– Det var utsikter til lavere aktivitet forrige måling. Dersom utsiktene holder seg svake, vil det øke sjansen for rentekutt, sier Knudsen.

– Det er likevel ikke grunn til å tro at tallene blir veldig svake. Arbeidsledigheten er fortsatt lav og det er mange ledige stillinger, som tyder på at det går greit for bedriftene samlet sett.

Han påpeker at det blir interessant å se om de bransjevise forskjeller fortsetter å øke – med nedtur i bygg- og anlegg og opptur innen olje og gass.

Økonomiske prognoser

Fredag klokken ni avsluttes makrouken med økonomiske prognoser fra SSB.

– Det blir enormt spennende når et av de største fagmiljøene kommer med sine vurderinger for renten, inflasjonen, lønnspress og arbeidsledighet, sier Knudsen, som mener Norges Bank vil følge nøye med i forkant av rentemøtet.

SSBs anslag i forrige rapport var vesentlig lavere for både rente og inflasjon enn Norges Bank.

– Prognosene fra SSB er muligens en mer reinspikka rentevurdering enn den som kommer fra Norges Bank. Det kan være at Norges Bank i disse dager preges av andre forhold enn kun de som inngår det rendyrkede renteregnskapet, sier han, og fortsetter:

– Norges Bank virker å måtte ta mer hensyn til kronekurs, samt at de havnet bakpå og hadde for lave anslag en stund. SSB trenger trolig ikke ta tilsvarende hensyn.