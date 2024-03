– Matvareprisene fortsetter å være den viktigste årsaken til at den samlede prisveksten holder seg høy, sier seksjonslederen.

Lavere enn ventet

På forhånd var konsumprisindeksen ventet opp 4,7 prosent på årsbasis, viser estimater TDN Direkt har hentet inn fra seks økonomer. Kjerneinflasjonen var ventet å komme inn på 5,2 prosent på årsbasis.

Norges Bank var hakket mer pessimistiske i sine prognoser, og ventet en ventet en prisstigning på 5,3 prosent og en kjerneinflasjon 5,5 prosent.

– For samlet inflasjon er dette akkurat som ventet. Den store gladnyheten er derimot at kjerneinflasjonen falt markant mer enn både markedet og Norges Bank ventet. For de som ønsker rentekutt, er det fint at de bommer den veien. I sum er nemlig dette gode nyheter, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

– Dette trekker ned rentebanen og gjør at håpet om rentekutt i juni ennå lever, sier han videre.

GODE NYHETER: Sier Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank. Foto: Iván Kverme

I januar steg kjerneinflasjonen 5,3 prosent på årsbasis, mens KPI-veksten var på 4,7 prosent.

Dyrere drivstoff

Fra januar til februar steg kjerneinflasjonen, som er KPI justert for avgiftsendringer og energivarer, med 0,4 prosent.

– Vi må tilbake til august 2022 for å finne en tolvmånedersvekst i KPI-JAE under 5 prosent. Selv om prisveksten er avtakende, står vi fortsatt i en situasjon med høy prisvekst historisk sett, opplyser Kristiansen.



Konsumprisindeksen steg 0,2 prosent fra januar til februar.

«Fallet i tolvmånedersveksten i KPI-JAE fra januar til februar er sterkere enn det er i KPI. De to viktigste grunnene til dette er at tolvmånedersveksten for både drivstoff og elektrisitet inkludert nettleie er høyere i februar enn i januar. Disse varene er ikke med i KPI-JAE», skriver SSB.

I februar økte prisene på biler med 1,7 prosent, mens prisene på bensin og diesel økte med henholdsvis 6,9 og 8,7 prosent. I januar falt alt dette i pris.

– I et historisk perspektiv, ser vi nå tendenser til tettere sammenheng mellom prisene på råolje og drivstoff. Der vi tidligere så et etterslep i oljeprisenes utslag i drivstoffprisene, har vi de seneste årene sett tegn til at bevegelser i råoljeprisen slår raskere og tydeligere ut i drivstoffprisene, sier Kristiansen.