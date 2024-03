Regjeringen innleder nå sin faste budsjettkonferanse («Marskonferansen»), og i den forbindelse legger Finansdepartementet frem sine nye prognoser for norsk økonomi.

Nå venter Finansdepartementet at fjorårets konsumfall blir forsiktig vekst i år. Prognosen er løftet litt fra Nasjonalbudsjettet.

Svakere vekst

For BNP og fastlands-BNP er det lite endring fra i fjor til i år. Nå venter departementet at veksten øker fra 0,5 til 0,8 prosent i år og at fastlands-BNP øker fra 0,7 til 0,9 prosent.

BNP-prognosen er dermed senket noe, mens prognosen for fastlands-BNP er løftet litt.

– Nå ser det ut som ting skal snu, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) likevel i sin pressemelding.

Arbeidsledigheten (AKU) ventes å øke fra 3,6 til 3,8 prosent i år og så videre til 3,9 prosent neste år. Dette er litt høyere enn Finansdepartementet har anslått til nå.

Stup i bygging

Finansdepartementet er nå enig med de fleste andre prognosemakere, og venter at fjorårets stup i boliginvesteringene fortsetter i år, med nye 13,2 prosent fall. Dette er kraftig ned fra forrige prognose, minus 4 prosent.

Vedum viser i sin pressemelding til et par år med kjøpekraftfall, men kommer ikke med nye inflasjonsprognoser nå. Han nøyer seg med å anta at lønnsveksten vil bli høyere enn prisveksten i år.