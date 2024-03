Slik vil Wall Street reagere på inflasjonstall

De amerikanske inflasjonstallene for februar, publiseres i morgen.

Analytikerene forventer at rapporten for februar vil vise at inflasjonen igjen stiger, takket være en økning i priser på bensin, bolig og bilforsikring. Hovedindeksen for KPI antas å ha økt med 0,4 prosent forrige måned, sammenlignet med 0,3 prosent i januar. Den samlede prisveksten forventes å forbli på 3,1 prosent, skriver CNBC.

Markedet venter spent på hvordan børsen vil reagere på disse tallene. JPMorgan har utarbeidet fem scenarier og sannsynligheter for S&P 500s respons: