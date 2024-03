Inflasjonen (CPI) i USA i februar var 3,2 prosent på årsbasis, ifølge U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS). Det er likt tremånedersnittet av november, desember og januar på 3,2 prosent.



I februar steg CPI 0,4 prosent på månedsbasis (sesongjustert). Måneden før var månedsveksten på 0,3 prosent. Tremånedersnittet i samme periode var på 0,23 prosent.

Med andre ord skjøt inflasjonen fart i februar.

Spesielt var det komponentene for husly og drivstoff som steg i februar, og samlet sto de to for mer enn 60 prosent av den månedlige oppgangen i CPI. Energiprisene steg 2,3 prosent i løpet av måneden. Indeksen for matvarer var uendret.

I samme periode var kjerneinflasjonen på 3,8 prosent på årsbasis. Det er noe under tremånedersnittet til kjerne-CPIen på 3,93 prosent i samme periode som over.

Kjernemålene ekskluderer prisendringer på utgifter med relativt store prissvingninger, som for eksempel matvarer og energi.

Kjerne-CPI steg også 0,4 prosent i februar. Blant driverne på oppsiden var utgifter til husly, flyreiser, bilforsikring, klær og ferier. Annualisert gir det en kjerneinflasjon på 4,8 prosent – godt over Federal Reserves mål på to prosent.



I forkant av tallene steg renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen med om lag tre-fire basispunkter, men falt tilbake til samme nivå i etterkant.

15 minutter etter tallene ble sluppet står renten i 4,09 prosent. Etter å ha steget å falt på samme måte falt den toårige til 4,5 prosent.

To forskjellige inflasjonsmål

I USA produseres de to mest utbredte inflasjonsmålene av to forskjellige byråer. Tirsdagens Consumer Price Index (CPI) produseres av BLS, mens Personal Consumption Expenditure-indeksen (PCE) produseres av U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA).

Forskjellen mellom de to ligger i hva de inkluderer i inflasjonskurven. CPI måler endringen i utgiftene urbane husholdninger i USA betaler av egen lomme. PCE måler endringen i prisene på varer og tjenester som konsumeres av alle husholdninger og av ideelle organisasjoner som jobber for husholdninger.

PCE er et bredere inflasjonsmål enn PCI, fordi BEA inkluderer flere typer utgifter enn BLS.

Forskjellen mellom de to målene blir særlig tydelig når man ser på målingene av kjerneinflasjonen, som gir en pekepinn på hvilken retning inflasjonen beveger seg.

Kjerne-PCE pleier å ligge et par titalls basispunkter under kjerne-CPI. I januar var eksempelvis kjerne-PCE på 2,85 prosent på årsbasis, mens kjerne-CPI var på 3,9 prosent over samme periode.

Federal Reserve følger nøyest med på utviklingen i kjerne-PCE.