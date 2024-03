Børsoppgang, tross stigende inflasjon

Tirsdagens viktigste makronyhet var USAs inflasjonstall for februar. Den månedlige konsumprisveksten steg som ventet fra 0,3 til 0,4 prosent, og var dermed høyere enn noen gang siden august i fjor. Kjerneinflasjonen, som ekskluderer matvare- og energipriser, holdt seg på 0,4 prosent, og her må vi helt tilbake til april for å finne høyere tall. Målingen var dessuten 0,1 prosentpoeng mer enn konsensusestimatet.

Statistikken sådde en viss tvil om hvorvidt Fed vil gjennomføre et første rentekutt allerede den 12. juni. Derivatmarkedet regner nå et slikt scenario som 67 prosent sannsynlig, mot 72 prosent mandag ettermiddag. Dette ble reflektert i høyere lange renter.

Ved firetiden var de fleste internasjonale børsindeksene likevel betydelig høyere. Banksektoren, som typisk tjener på renteoppgang, var blant lederne. For eksempel steg Deutsche Bank-kursen med godt over 4 prosent. Det hjalp at toppsjef Christian Sewing lovte å fokusere enda hardere på å krympe finanskjempens kostnader.

I USA fortsetter Boeing-kursen å styrte. Ved firetiden var aksjen ned med mer enn 3 prosent, og hittil i år har en firedel av selskapets børsverdi forduftet. Det amerikanske luftfartstilsynet ferdigstilte nylig en seks uker lang gransking av flyprodusenten, og en mengde problemer ble avdekket i byggingen av de ulykkesbefengte 737 Max-modellene. Boeing besto bare 56 av 89 produktundersøkelser, mens underleverandøren Spirit AeroSystems feilet på syv av 13 undersøkelser.

Southwest Airlines, som allerede er på randen av konkurs, er blitt hardt rammet av Boeings inkompetanse. Som følge av forsinkede flyleveranser må lavprisaktøren redusere kapasiteten, og dette fører i sin tur til at ledelsens finansielle målsetninger for 2024 neppe vil nås. Investorene reagerte ved å senke Southwest-kursen med nesten 15 prosent.

For øvrig ble en tidligere medarbeider i Boeings kvalitetskontrollgruppe funnet død sist lørdag. 62-åringen hadde i dagene før gitt myndighetene informasjon i forbindelse med et søksmål mot konsernet, og den offisielle dødsårsaken var selvmord.