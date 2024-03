Finansgiganter uenige om første rentekutt

Citigroup har endret på sitt syn om når Bank of England kommer med sitt første rentekutt, melder Reuters.

Og endringen er tilnærmet stikk motsatt av den sveitsiske UBS presenterte tidligere denne uken.

Citigroup tror nå på et første rentekutt fra Bank of England i juni, mens deres tidligere prognose pekte mot et kutt i august. Totalt venter meglerhuset rentekutt på 125 basispunkter fra den britiske sentralbanken i løpet av 2024.

«En kombinasjon av stadig svak aktivitet, ytterligere oppmykning i arbeidsmarkedsindikatorer og lønns- og tjenesteinflasjonstall på linje med forventningene vil nå mer sannsynlig enn ikke presse MPC til å begynne kuttene innen utgangen av andre kvartal,» skriver Citi-økonomer i et notat, med henvisning til Bank of Englands pengepolitiske komité.

UBS: Rentekutt senere

UBS derimot, venter nå et senere første rentekutt fra Bank of England enn tidligere anslått.

UBS Global Research venter nå at den britiske sentralbanken kutter styringsrenten med 25 basispunkter først i august, mot en tidligere forventning om et kutt i mai.

Den britiske styringsrenten ligger nå på 5,25 prosent, etter at den ble holdt uendret ved det seneste rentemøtet i begynnelsen av februar. Dette var fjerde rentebeslutning på rad der styringsrenten ble holdt uendret. Samtidig kommuniserte sentralbanken at den trenger mer data før den vil begynne å vurdere rentekutt.

Neste rentebeslutning fra Bank of England kommer neste torsdag, 21. mars.

Inflasjon neste uke

Nettopp formuleringene om at flere bevis behøves var en forklaring på den sveitsiske storbankens vurdering nå om at renten neppe kuttes før i august.

De seneste tallene for inflasjonen i Storbritannia viste en prisvekst på 4,0 prosent i januar, uendret fra måneden før. Inflasjonen er imidlertid dobbelt så høy som Bank of Englands mål på 2,0 prosent.

Britiske inflasjonstall for februar ventes onsdag neste uke, 20. mars.

Totalt venter UBS at den britiske styringsrenten senkes med 75 basispunkter i år – ned til 4,50 prosent – fordelt på rentemøtene i august, november og desember. Tidligere var deres prognose rentekutt på tilsammen 100 basispunkter innen nyttår.