Britisk økonomi vokser igjen etter resesjon

Veksten i januar er et overslag fra det nasjonale statistikkbyrået ONS og kommer etter at bruttonasjonalprodukt (BNP) krympet med 0,1 prosent i desember.

Nedgangen i desember kom på tampen av to kvartaler på rad med nedgang, noe som er en vanlig benyttet definisjon av resesjon.

Oppturen på nyåret ble blant annet drevet av sterke tall fra varehandelen, der folk utnyttet nyttårssalget til fulle og brukte mer penger i landets supermarkeder.

Økt aktivitet i byggebransjen, både innen nybygg og reparasjoner og vedlikehold bidro til oppturen etter et tregt år i boligmarkedet.

Den forsiktige oppturen kan være et tegn på at Storbritannia allerede er på vei opp igjen etter en forholdsvis kortvarig og beskjeden nedtur.

Tallene fra ONS viser likevel at veksten på nyåret ikke er nok til å utligne nedgangen i de to foregående månedene, så sett under ett endte tremånedersperioden fra november til januar i minus.

(NTB)