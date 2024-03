Regionalt nettverk: Spår høyere lønnsvekst i 2024

«Stabilt aktivitetsnivå» er tittelen på årets første av fire rapporter fra Norges Banks Regionalt nettverk.

Der tror bedriftene at den samlede årslønnsvekst vil komme på 4,9 prosent i 2024. Det er en oppjustering fra anslagene i 2023s siste Regionalt nettverk-rapport, hvor bedriftene anslo en årslønnsvekst på 4,5 prosent i 2024.

Rapporten gir også bedriftenes første anslag på lønnsveksten til neste år. Der tror bedriftene samlet på en årslønnsvekst på 4,0 prosent i 2025.

– Det er få tegn som øker behovet for rentekutt. Etter å ha lest rapporten er vi mer sikre på at Norges Bank ikke setter ned styringsrenten før desember, sier Dane Cekov i Nordea Markets.



Dermed står Nordea fast på at første rentekutt kommer i desember, og kun tre kutt i løpet av de neste to årene.

Bedriftene tror på en sysselsettingsvekst på 0,1 prosent i årets første kvartal, men her er det også store sprik. I bakgrunnstallene går spriket fra bygg og anlegg på bunnen, som venter et fall i sysselsettingen på minus 0,9 prosent, til oljeleverandørene på toppen, som tror på en sysselsettingsvekst på 1,0 prosent i første kvartal. Bedriftene venter en lignende utvikling i andre kvartal.

I den regionale indikatoren er det bedriftene i Nord-Norge som har de beste utsiktene. På bunnen er bedriftene i Midt-Norge. Trenden i indikatoren er at bedriftene på Østlandet forventer en svak negativ utvikling, mens på bedriftene på Vestlandet i snitt venter en svak positiv utvikling.

Uvanlig store forskjeller

Samlet tror bedriftene at aktiviteten vil holde seg nær uendret i løpet av 2024s første halvår. Det er imidlertid store forskjeller mellom næringene. På den ene siden tror oljeleverandørene og tjenesteyterne på en oppgang i aktiviteten, mens bedriftene i de resterende næringene tror på et fall i aktiviteten.

Samlet anslås det en negativ produksjonsvekst på minus 0,1 prosent i 2024s første kvartal. Det er en oppjustering på 20 basispunkter fra anslaget på minus 0,3 prosent ved forrige rapport.

Bedriftene i bygg og anlegg-bransjen er de største pessimistene, og ser en nedgang i produksjonen på minus 2,2 prosent. De største optimistene finner vi blant oljeleverandørene som tror på en produksjonsvekst på 1,0 prosent i første kvartal. Det er imidlertid en nedjustering av det forrige anslaget om en vekst på 1,7 prosent.

Bedriftene tror også på et fall i investeringene på minus 3,1 prosent i 2024. I 2025 ventes det en bedring, og det anslås et fall i investeringene på bare minus 0,2 prosent.

Aggregert tror bedriftene på en nedgang i driftsmarginene på 1,8 prosent i første kvartal, sammenlignet med første kvartal i fjor.

«Det er uvanlig store forskjeller mellom næringene, selv om spredningen har avtatt noe fra forrige runde», sier Norges Bank om de ulike fremtidsutsiktene.



Oljeleverandørene ser for seg en vekst i marginene på 5,1 prosent, mens bygg og anlegg-bransjen og varehandelen venter et fall i marginene på henholdsvis minus 8,3 og minus 8,5 prosent.