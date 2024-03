– Må kutte renten to ganger før sommeren

Under forrige ukes rentemøte valgte Den Europeiske sentralbanken (ESB) å holde rentene uendret. I etterkant har medlemmer av ESBs rentekomité gått ut og hintet sterkt om at det kan

– Vi må snart starte rentekuttene slik at pengepolitikken vår ikke blir for restriktiv, sier Yannis Stournaras, ifølge Bloomberg. Han er sentralbanksjef i Hellas, og er landets alibi i ESBs renteråd. Stournaras tilhører den duete fløyen av renterådet.

– Det er passende med to rentekutt før sommeren, og totalt fire kutt i løpet av året, sier han.



Inflasjonen i eurosonen var i februar på 2,6 prosent, under tremånedersnittet fra januar, desember og november på 2,7 prosent. Dermed kan det virke som at sentralbanken blir sikrere på at inflasjonen er på vei ned til målet på 2 prosent.

Neste rentebeslutninger fra ESB er 11. april, 6. juni og 18. juli. Etter det er det ikke anledning for å røre renten før 12. september.

Den europeiske sentralbankens nøkkelrenter 1) Refinansieringsrenten, også kalt «refirenten» (Main refinancing rate) Renten kommersielle banker kan låne penger fra ESB på mellomlang sikt (mellom 2 uker til 3 måneder).

Også referert til som renten på Main refinancing operations (MROs)

(MROs) Sørger for mesteparten av likviditeten i banksystemet.

Etter det siste rentemøtet den 7. mars er refirenten på 4,50 prosent. 2) Den marginale lånerenten (Marginal lending rate) Renten kommersielle banker kan låne penger fra ESB på kort sikt (over natten).

Er høyere enn refinansieringsrenten.

Etter rentemøtet 7. mars ble renten holdt på 4,75 prosent. 3) Innskuddsrenten (Deposit interest rate) Renten kommersielle banker får på sine innskudd i ESB på kort sikt.

«Motsatt» av den marginale lånerenten, ved at den virker på innskudd i ESB på kort sikt.

Var negativ fra oljepriskrisen i 2014 til juli i 2022, da den ble hevet til 0 prosent. Dermed må ikke banker lenger betale avgifter knyttet til innskudd i ESB.

Ble satt til 4,00 prosent ved rentebeslutningen 7. mars. Kilde: ESB

Renteduen Stournaras la seg nylig på linje med de mer haukete komitemedlemmene om at rentekuttet må vente til i hvert fall juni.

– Vi får bare litt ny informasjon før april-møtet, men vi vil få mye mer data før juni-møtet, sa ESB-sjef Christine Lagarde etter rentebeslutningen forrige uke. Hun fortsatte:



– For å kutte rentene i april må økonomien krasje, og det forventer jeg ikke.

Må ikke vente på amerikanerne

Stournaras begrunnet behovet å snart senke lånekostnadene med tall fra Hellas' sentralbank som estimerer at 30 prosent av innstrammingen fra tidligere rentehevinger enda ikke har gitt utslag.

– På toppen av det vil ESBs balanse krympe med rundt 800 milliarder euro i år, gjennom tilbakebetalinger av TLTRO, samt utfasingen av reinvesteringene av APP og PEPP, sier Stournaras

TLTRO står for Targeted Longer-Term Refinancing Operations, og er en likviditetspakke til bankene i eurosonen, som gir langsiktige lån til gunstige betingelser. Første runde med utlånene gikk av stabelen i 2014.

APP (Asset Purchase Programme ) er et av de kvantitative virkemidlene til ESB, hvor det støttekjøpes verdipapirer, hovedsakelig obligasjoner. PEPP (Pandemic emergency purchase programme) ble igangsatt under pandemiens start, og kjøper også verdipapirer.

I intervjuet går også Stournaras ut mot de som mener ESB må vente med rentekuttene til Federal Reserve har startet sine.

– Jeg kjøper ikke argumentet om at vi ikke kan kutte rentene før Fed gjør det. Nesten alle kollegaene mine er enig, sier han, og fortsetter:

– Vi er helt uavhengige og eurosonen er en stor, åpen økonomi med fleksibel valutakurs. Vi må gjøre det som trengs for eurosonen, ingenting annet, avslutter han.