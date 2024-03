Rentetoppen er nådd, men gleder vi oss for tidlig?

Ifølge Finans Norge tok konsumenttilliten blant norske husholdninger seg kraftig opp i 1. kvartal, drevet av økte forventninger både til landets og til egen økonomi. I Norge har bruktboligmarkedet nå steget friskt to måneder på rad og har dermed langt overgått sentralbankens forventninger.

Kutt til høsten?

Kan det virkelig være sånn at det nå går i riktig retning med rentene og at vi unngår en hard landing? Norges Bank, Fed og ECB har alle indikert at styringsrenten kan kuttes i år. Norges Bank har sagt at første rentekutt trolig kommer «til høsten».

I teorien kan Norges Bank velge å sette styringsrenten videre opp dersom inflasjonen skulle overraske på oppsiden.

Noen analytikere har imidlertid begynt å tvile på dette. Norsk økonomi ser nemlig ut til å klare seg bedre enn fryktet, og hva hvis kostnadstrykket skulle holde seg oppe og det skulle ta lengre tid før inflasjonen kommer ned? Hva hvis årets lønnsoppgjør blir friskere enn sentralbanken har ventet? I teorien kan Norges Bank velge å sette styringsrenten videre opp dersom inflasjonen skulle overraske på oppsiden.

Men et annet alternativ, som vil kunne gi omtrent samme resultat, er å heller holde renten på dagens nivå lenger enn planlagt før den kuttes. Norges Bank uttalte ved rentemøtet i januar at de mener renten nå er høy nok for å få prisveksten ned. Kanskje det tar lenger tid å komme dit enn man trodde ved starten av året, men neste trekk fra sentralbanken blir etter alle solemerker et rentekutt. En gledelig nyhet var dessuten at inflasjonen i februar faktisk var en del lavere enn Norges Bank hadde trodd.

Langrenter i revers

I markedet for næringseiendom har riktignok skuldrene hevet seg igjen på denne siden av årsskiftet. Dette skyldes i stor grad at den hyggelige nedgangen i lange renter, som vi var vitne til fra oktober i fjor og fram mot årsskiftet, har gått delvis i revers. Etter en lite aktiv høst, tok transaksjonsmarkedet for næringseiendom seg opp i desember, med en betydelig økning i antall salg og omsatt volum. Nå har det imidlertid blitt roligere igjen, og den siste oppgangen i lange renter er nok hovedforklaringen.

Over historien har de lange rentene så godt som alltid toppet ut enten før eller samtidig som styringsrenten.

Men, selv om lange renter har krøpet en del opp igjen, så er nok toppen passert for denne gang. Over historien har de lange rentene så godt som alltid toppet ut enten før eller samtidig som styringsrenten. Det er nok også en kjensgjerning at den kraftige nedgangen vi observerte i 10-årig statsrente fra oktober og fram til årsskiftet aldri var spesielt bærekraftig. Trolig skal lange renter ned fra dagens nivå, men kanskje ikke så veldig mye. Konsensusforventningen til 10-årig statsrente to år fram i tid ligger nå på 3,3 prosent. Det er kun 30 basispunkter under dagens nivå. Volatiliteten vil kunne være betydelig på kort sikt, men trenden i lange renter vil trolig være svakt fallende. Hvis styringsrenten har nådd toppen, så har antakelig de lange rentene det også.

Lavere risikopåslag

I tillegg til, og kanskje på grunn av at styringsrentene har nådd toppen, har også risikopåslagene i finansmarkedet kommet ned. Kredittpremiene i obligasjonsmarkedet har falt omtrent tilbake til normale nivåer for et snitt av selskaper, og selv for eiendomsselskapene begynner påslagene å avta. Bankene virker også mer løsningsorienterte nå enn før jul. Når det kommer til finansieringskostnader, er det verste trolig bak oss.

«Winter is coming» - sa sentralbanksjef Olsen i sin årstale i 2016. Det har ikke skortet på økonomiske utfordringer de siste par årene heller. I Norge er kostnadsveksten fortsatt for høy, samtidig som veksten i norsk og internasjonal økonomi nok ikke har bunnet ut. Men nå ser det ut til å gå i riktig retning. Her hjemme overrasket inflasjonen på nedsiden i februar, og stadig flere forventer en myk landing i norsk økonomi. Det er vår i lufta. La oss håpe det ikke begynner å snø igjen.