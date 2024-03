Donald Trump ligger ikke på latsiden etter å ha sikret seg den republikanske nominasjonen til presidentvalget i USA. Wall Street Journal skriver nå at Trumps økonomiske rådgivere skal ha foreslått tre potensielle kandidater til posten som sentralbanksjef.

De tre kandidatene er ifølge avisens kilder Kevin Warsh, Kevin Hassett og Arthur Laffer, og ble spilt inn i løpet av et møte på Trumps eiendom Mar-a-Lago torsdag i forrige uke.

Warsh var økonomisk rådgiver for president George W. Bush og har senere sittet i Federal Reserve-styret. Hassett var styreleder i Council of Economic Advisers under Trump-administrasjonen, mens Laffer lenge har vært økonomisk rådgiver for Trump. Han var forkjemper for skattereformen Trump signerte under sin presidentperiode, tilbake i 2017.

Samtaler i ukesvis

Trump skal på møtet med Laffer selv og Steve Moore ikke ha forpliktet seg til noen av kandidatene. Moore og Laffer har stiftet gruppen Committee to Unleash Prosperity sammen med Forbes Media-styreleder Steve Forbes. Gruppen tar til orde for en stabil dollar, lave skatter, lave eller ingen tollsatser, begrenset pengebruk og opphevelse av reguleringer.

– Vi kommenterer ikke private samtaler som kan eller ikke kan ha funnet sted, og det bør heller ikke andre gjøre, sier talsperson Steven Cheung for Trump-kampanjen.

Flere medlemmer av Moore/Laffer/Forbes-gruppen har i ukesvis hatt private samtaler om potensielle Fed-sjefer, men Wall Street Journals kilder understreker at Laffer selv ikke deltok i samtalene som plasserte ham på kandidatlisten. Blant andre kandidater som ble diskutert var tidligere president i Verdensbanken David Malpass, samt Judy Shelton. Sistnevnte ble nominert av Trump for Fed-styret i 2019, men fikk ikke Senatets støtte.

Fikk Trump-kritikk

Det forventes ifølge avisen at andre eksterne grupper vil lansere sine kandidater til å erstatte Powell når hans periode går ut i 2026. Trump uttalte tidligere i år at han ikke vil utnevne Powell på nytt hvis han blir president. Dog er det uklart om Trump vil prøve å avsette Powell før perioden hans utløper.

Faktisk var det Trump selv som pekte ut republikaneren Powell som etterfølger til Janet Yellen. Men Trump mistet raskt tilliten til Powell etter at han tiltrådte i 2017, og brøt med den lange tradisjonen om ikke offentlig å kritisere sentralbanksjefen.

Først fikk Powell kritikk for å heve rentene, dernest for ikke å senke dem raskt nok. Samtidig stemplet Trump Powell som naiv og en «fiende av Amerika.»

Da Biden beseiret Trump i det forrige presidentvalget, nominerte han i 2022 Powell for en andre periode.