Handelsbalansen for varer i eurosonen nådde et overskudd på 28 milliarder euro i januar på en sesongmessig og kalenderjustert basis. Det er det høyeste nivået siden EUs statistikkbyrå Eurostat begynte å spore dataene i 2002.

Den positive trenden, som gjenspeiler en tilsvarende forbedring i Tysklands handelsbalanse, er gode nyheter for den europeiske økonomien, som viser at den er på tur opp igjen etter handelssjokket forårsaket av Russlands invasjon av Ukraina i 2022, skriver Financial Times.

I fjor registrerte eurosonen et handelsoverskudd på 64 milliarder euro, en markant forbedring fra det rekordstore handelsunderskuddet på 335 milliarder euro som ble påført da naturgass- og oljeprisene steg i 2022.



Den nylige nedgangen i olje- og gassprisene bidro til å senke valutasonens energiimport med en tredjedel i året frem til januar.

Tyskland banet vei

Claus Vistesen, økonom ved konsulentfirmaet Pantheon Macroeconomics, sa at de siste dataene betydde at han nå forventet «en betydelig økning i nettohandelen» for Eurosonen i første kvartal.



Samtidig advarte han om at dette sannsynligvis ikke vil vare, og spådde en «lett hemning av veksten fra nettoeksport gjennom 2024». Vistesen uttalte videre at den nylige forbedringen i eurosonens handelsbalanse «ikke virker bærekraftig», og påpekte at blokkens handelsunderskudd med medlemmer av Opec-oljekartellet hadde falt til det laveste nivået på tre år, til 608 millioner euro.

Tyskland sto for mye av eurosonens forbedrede handelsbalanse etter at blokkens største økonomi rapporterte et samlet handelsoverskudd på 27,5 milliarder euro i januar, det høyeste på mer enn seks år. Tysklands handelsoverskudd med land utenfor EU økte til 12,9 milliarder euro.