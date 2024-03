Federal Reserve, den amerikanske sentralbanken, holder styringsrenten uendret i intervallet 5,25-5,50 prosent. Det var fullstendig som ventet.

Spenningen foran dette møtet har særlig vært om Fed ville gi klare hint om når renten blir kuttet, eller i hvert fall hva som må på plass før rentekuttet kommer. Under sin pressekonferanse fra klokken 19.30 (norsk tid) vil Fed-sjef Jerome Powell trolig komme inn dette.

Powell og Federal Open Market Committee (FOMC) har gjentatte ganger understreket at før et rentekutt blir aktuelt, må de være tilstrekkelig overbevist om at inflasjonen fortsetter ned mot inflasjonsmålet på 2,0 prosent.