Norges Banks prognoser viser at styringsrenten vil ligge over 3 prosent ut 2026, før den kan falle ned på 2-tallet i 2027. Det er en liten oppjustering fra forrige prognose.

TROR PÅ DESEMBERKUTT: Sjeføkonom Kjetil Olsen og seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets. Foto: Are Haram

Rentekutt i september?

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank tror imidlertid det første kuttet kommer i september.

– Inflasjonen og valutakursen trekker egentlig ned rentebanen. Når Norges Bank likevel holder rentebanen uendret, er det fordi de tror at norsk økonomi klarer seg bedre enn ventet. Dette er gode nyheter for folk flest også, mener han og legger til:

– Det er tydelig at Norges Bank ikke ønsker å skape forhåpninger om snarlige rentekutt blant folk og bedrifter. De er nemlig redd for at økt optimisme vil skape økt press i økonomien og dermed øke inflasjonen.

Beredt til å heve renten

Norges Bank understreker at det er usikkerhet om den videre utviklingen i norsk økonomi, og peker på at det er store forskjeller mellom de ulike næringene. Bache sier at renten mest sannsynlig ikke skal videre opp nå.

«Dersom kostnadsveksten holder seg oppe eller kronen blir svakere enn anslått, kan prisveksten holde seg høy lenger enn vi nå ser for oss. Da er komiteen beredt til å heve renten igjen. Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller inflasjonen faller raskere, kan renten bli satt ned tidligere enn vi nå ser for oss», står det.

Totalt har Norges Bank hevet renten 14 ganger siden september 2021, noe som uten tvil merkes av flertallet med boliglån. Boliglånsrenten ligger nå rundt 6 prosent etter at den siste rentehevingen i desember trådte i kraft.



Flere økonomer mener Norges Bank ikke kommer til å kutte renten før den amerikanske sentralbanken (Fed) gjør det. Onsdag ble det kjent at Fed holder styringsrenten uendret for nå, men at de fortsatt ser for seg tre rentekutt i 2024.

Se Norges Banks pressekonferanse om renten her: