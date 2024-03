Bank of England (BoE) holder renten uendret på 5,25 prosent, går det frem av en pressemelding torsdag. Dette er det femte møtet på rad hvor sentralbanken velger å sitte stille i båten.

Beslutningen er i tråd med konsensus, ifølge Trading Economics.

Ett medlem av BoEs pengepolitiske komité stemte for å kutte renten med 25 basispunkter til 5,00 prosent. De resterende åtte gikk for uendret rente, hvorav to jekket seg ned fra forrige møte da de stemte for å heve renten.

– De seneste ukene har vi sett ytterligere tegn på at inflasjonen kommer ned. Vi er ikke ennå der at vi kan kutte renten, men ting beveger seg i riktig retning, sier sentralbanksjef Andrew Bailey i en kommentar.

Tradere i swap-markedene priser nå fullt ut inn tre rentekutt på 25 basispunkter i år. Sannsynligheten for at det første kuttet kommer i juni er hevet fra 70 til 75 prosent.

Pund og renter ned

I rapporten skriver BoE at «totalinflasjonen har fortsatt å falle relativt kraftig tilbake, blant annet grunnet basiseffekter og eksterne virkninger fra energi- og varepriser. Den restriktive pengepolitikken tynger aktiviteten i realøkonomien, og medfører et slakkere arbeidsmarked og senker inflasjonspresset. Ikke desto mindre viser nøkkelindikatorer at inflasjonen holder seg høy.»

«Pengepolitikken må være restriktiv tilstrekkelig lenge for å bringe inflasjonen tilbake til 2 prosent-målet på mellomlang sikt i tråd med mandatet. Komiteen har siden i fjor høst vurdert at pengepolitikken må være restriktiv over lengre tid inntil risikoen for at inflasjonen legger seg over målet forsvinner», heter det videre.

Pundet reagerer med å svekke seg 0,6 prosent til 1,271 mot dollar. 2-årige britiske statsobligasjoner har falt fra 4,14 prosent like før rentedommen til 4,13 prosent.