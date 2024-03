Brudd i lønnsoppgjøret

Det er brudd i lønnsforhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

Partene startet forhandlingene mandag, og et brudd i løpet av denne uken var ventet. Torsdag ettermiddag klokken 15.00 møttes de hos Riksmekleren, og en halvtime senere møtte partene pressen.

– Vi vil ha en frivillig mekling tirsdag etter påske, der jeg vil møte partene. Så vil vi gå over i en tvungen mekling på onsdag etter påske, sa riksmekler Mats Ruland ifølge VG, som omtalte bruddet først.

Meklingsfristen går ut ved midnatt 6. april.

Plassoppsigelse

– Vi har hatt konstruktive runder med motparten, men forhandlingene går ikke raskt nok fremover. Nå trenger vi at det bores dypere i kravene og blir større fremdrift. Derfor tar vi nå oppgjøret videre til mekling, forklarte Fellesforbundets leder Jørn Eggum i en pressemelding etter at bruddet var et faktum.

Norsk Industri bekreftet også bruddet i sin egen pressemelding.

Fellesforbundets krav i årets oppgjør er blant annet økt kjøpekraft og en etter- og videreutdanningsreform. I tillegg ligger det også flere krav på bordet for å utvikle tariffavtalen.

Fellesforbundet har i forbindelse med bruddet også meldt plassoppsigelse for 32.108 medlemmer, noe som er første steg på veien til å kunne ta dem ut i streik ved konflikt.

Norsk Industri anbefaler medlemsbedriftene som er bundet av Industrioverenskomsten å sende varsel om betinget permittering snarest og senest innen utløpet av 23. mars 2024, «hvis gjenværende arbeidstakere ikke lenger kan sysselsettes på rasjonell måte.»

Parat-brudd også

Samtidig har også Parat meldt om brudd i forhandlingene med Norsk Industri, og Riksmekleren vil innkalle partene til mekling med frist 6. april klokken 24.00, går det frem av en pressemelding derfra.

Dermed er fullt brudd i frontfaget.

De viktigste kravene fra Parat til Norsk Industri er reallønnsøkning og krav om kompetansefond. Det vil si at arbeidsgiver må bidra til å sikre at ansatte i industrien får hevet sin kompetanse, uten bortfall av lønn.