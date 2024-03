210.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 16. mars, viser nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement. Dette var ned fra 212.000 uken før.

På forhånd var det ventet et antall på 215.000, ifølge Trading Economics.

Jobless claims uken før landet på 212.000, etter at det opprinnelig ble rapportert inn på 209.000.

Fire ukers glidende gjennomsnitt var 211.250, 2.500 opp fra reviderte 208.750 uken før (opprinnelig rapportert (208.000).

Historisk ekstremt lavt

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger – continuing claims – var 1.807.000 pr. 9. mars. På forhånd var det ventet en måling på 1.815.000.

Continuing claims-tallet for uken før var 1.803.000.

Marketwatch påpeker at antallet førstegangssøkere på ledighetstrygd viser et fortsatt overraskende få oppsigelser. Jobless claims har svingt mellom 194.000 og 225.000 ukentlig så langt i 2024, noe som ifølge nettstedet er ekstremt lavt i et historisk perspektiv.

– Det store bildet er at takten i oppsigelser holder seg stabilt på et historisk lavt nivå, sier sjeføkonom Stephen Stanley i Santander Capital Markets.

Sysselsettingen har helt klart falt siden i fjor, men oppsigelser holder seg altså på nær rekordlave nivåer og ledighetsraten er bare 3,9 prosent. Derfor har amerikansk økonomi også unngått resesjon.

Lyspunkt fra industrien

Samtidig kom Philly Fed-indeksen, som måler aktivitetsnivået både i næringslivet generelt og i fabrikkene i Philadelphia-regionen, inn på pluss 3,2 poeng i mars.

Her pekte konsensus mot minus 2,3 poeng.

Indeksen landet dermed i positivt terreng for andre måned på rad, men mars-noteringen er likevel bare den femte positive siden mai 2022.

Torsdag viser S&P Globals foreløpige, sammenstilte innkjøpssjefsindeks (PMI) for USA 52,2 i mars, ned fra 52,5 i februar.

PMI for industrisektoren steg fra 52,2 i februar til 52,5 i mars, og var ventet til 51,7. I tjenestesektoren kom PMI derimot inn på 51,7 i mars, ned fra 52,3 i februar og under ventede 52,0.

Sprekere bruktboligsalg

Videre på makrofronten viser tall fra National Association of Realtors (NAR) at bruktboligsalget i USA var opp 9,5 prosent på månedsbasis fra januar til februar. Dette tilsvarer en estimert årstakt på 4,38 millioner enheter.

Månedsøkningen er den største på ett år. På forhånd var årstakten ventet til 3,94 millioner boliger.

– Ytterligere boliger som legges ut bidrar til å tilfredsstille etterspørselen. Boligetterspørselen har steget jevnt grunnet befolknings- og jobbvekst, selv om det faktiske kjøpstidspunktet vil bli bestemt av gjeldende lånerenter og bredere utvalg, sier sjeføkonom i NAR Lawrence Yun i en kommentar.

Til slutt tar vi med at de ledende indikatorene i USA steg 0,1 prosent på månedsbasis i februar. Konsensus pekte mot 0,2 prosent oppgang. Dette er første gang på to år at indikatorene peker oppover.